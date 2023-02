Attesa finita per Mourinho, addio Real: c’è Ancelotti anche nel mirino della federazione. Scatta l’intreccio e l’effetto domino

Un futuro ancora tutto da scrivere. E che riguarda due degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Sì, perché José Mourinho e Carlo Ancelotti sono dei top, che hanno vinto dappertutto, e che hanno vinto tanto. Ed è per questo motivo che, ovviamente, sono sempre in mezzo a delle possibili trattative di mercato. Sono sempre in mezzo quando c’è un cambio di panchina importante.

Andiamo con ordine, e partiamo dallo Special One: il suo futuro, nella Capitale, è legato probabilmente ai risultati che la squadra riuscirà ad ottenere alla fine di questa stagione. Un piazzamento nella prossima Champions League, ovviamente, confermerebbe il portoghese in panchina anche l’anno prossimo. Entrerebbe, Mourinho, nell’ultimo anno del suo contratto. Ma senza dubbio partirebbero le trattative per il rinnovo.

Un rinnovo che fino al momento non c’è stato. Un rinnovo che i tifosi della Roma vogliono come non mai e che aspettano con ansia. Sì, è stata la mentalità dello Special One a regalare la Conference League ed è stato il carisma dello Special One a regalare colpi di mercato decisamente importanti come quello di Dybala. Sì, anche il futuro della Joya è legato a quello che farà José.

Poi c’è Ancelotti, un altro che appena è tornato al Real Madrid ha vinto tutto quello che poteva vincere e che sabato con la sua squadra si giocherà il Mondiale per club. Ma il suo rapporto con Florentino Perez non sembra essere dei più tranquilli al momento, visto anche il margine rispetto al Barcellona nella Liga. Insomma, anche lui, con un anno d’anticipo, potrebbe salutare la compagnia. Ed entrambi, secondo quanto riportato da globo.com, sono finiti nel mirino della federazione brasiliana.

Attesa finita per Mourinho, scatta l’intreccio con Ancelotti

Sì, il dopo Tite da quelle parti ancora non è ufficialmente iniziato con una panchina vacante che potrebbe rimanere così ancora per un poco di tempo. Ancelotti è il principale indiziato, anche per via dei rapporti che dentro al Real ha con i brasiliani della squadra. Ma qualora la federazione verdeoro non riuscisse nel colpo, ci sarebbe anche Mourinho – e non solo – nel mirino.

Sì, il portoghese rientra tra i papabili, così come rientra in questa ristretta cerchia di nomi Jorge Jesus, ex Flamengo e attualmente al Fenerbahce, in Turchia. Ma che come nome intriga molto di meno degli altri due. Insomma sarà testa a testa fino alla fine. Anche se, siamo certi, i tifosi di Roma e Real vorrebbero che le cose rimanessero così. Almeno, almeno, per un’altra stagione. C’è, comunque, un però finale, che riguarda in questo caso il tecnico della Roma: qualora Ancelotti lasciasse davvero i madrileni, non è detto che Florentino Perez non bussi di nuovo alla porta del portoghese per prendere in mano i Blancos. Scatterebbe in questo modo l’intreccio di mercato. Un’ipotesi da tenere in seria considerazione.