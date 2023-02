C’è “Joya” in vista del Lecce: ma il futuro di Dybala è da scrivere

Calciomercato Roma, contro il Lecce sabato prossimo Dybala sarà regolarmente in campo. Ma il futuro della Joya è da scrivere

Dal Lecce al Lecce: dall’infortunio muscolare sul calcio di rigore che poi si è rivelato decisivo e che ha messo anche a rischio la sua partecipazione al Mondiale, alla gara di sabato in Puglia dove Dybala ci sarà sicuramente dopo aver smaltito il problema lombare.

Un viaggio lungo quasi un girone, un viaggio che nel frattempo ha regalato la Coppa del Mondo all’argentino e anche altre giocate, in maglia giallorossa, che hanno dimostrato ancora di più la sua centralità all’interno del progetto giallorosso. Una risalita quella della squadra di Mourinho che adesso è chiamata a difendere il piazzamento per la prossima Champions League, un piazzamento che serve non solo per stare tranquilli sul lato del tecnico, ma anche per avere la quasi certezza che Dybala possa rimanere nella Capitale anche il prossimo anno.

Calciomercato Roma, il futuro di Dybala

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sottolinea un paio di aspetti che avvicinano Dybala alla permanenza: il fatto che lui si sia innamorato della città, e il fatto che i tifosi lo hanno accolto e lo trattano come un Re. Insomma, tutto quello che un giocatore sogna.

Ma oltre questo a fine stagione si tireranno le somme. Ricordando sempre quella clausola rescissoria di 20 milioni di euro, valida sia per l’Italia che per l’estero spiega ancora il giornale, che potrebbe avvicinare molti club all’argentino, visto il suo rendimento incredibile e vista la qualità che riesce a dare dentro la Roma. Insomma, molto, se non tutto, passa non solo dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma anche da quello che sarà il futuro di Mourinho: se lo Special One decidesse di rimanere, allora le probabilità di vedere ancora Dybala in giallorosso possono essere alte. In caso contrario invece delle ulteriori valutazioni verranno fatte. Intanto lui riprende a giocare. E a fare la differenza, si spera.