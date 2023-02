Calciomercato Roma e Juventus, offerte rifiutate: la conferma è ufficiale

Calciomercato Roma, le parole del ds non passano inosservate: non è saltato il banco. Il motivo è stato svelato.

Nella sessione invernale di calciomercato che da pochi giorni ha chiuso i battenti la Roma ha provato a perseguire diversi obiettivi. Eventuali acquisti sarebbero stati subordinati a quelle partenze che di volta in volta sarebbero state perfezionate.

Fino a qualche settimana fa la cessione di Rick Karsdorp sembrava potersi materializzare da un momento all’altro. Alla fine, però, anche a causa di offerte concrete il terzino olandese è rimasto nella Capitale. Pinto ha rispedito al mittente diverse offerte, paventando soltanto una cessione a titolo definitivo dell’ex laterale del Feyenoord. La situazione resta comunque sub iudice e potrebbe subire sviluppi importanti nel corso dei prossimi mesi. Anche per questo i giallorossi hanno cominciato a scandagliare il mercato dei terzini destri alla ricerca di soluzioni intriganti. Un nome che stuzzica particolarmente Tiago Pinto è quello di Fresneda, sul quale ha da tempo messo gli occhi anche la Juventus.

Calciomercato Roma, intrigo Fresneda: “Offerte rifiutate”

Il gioiello spagnolo è letteralmente esploso nelle ultime stagioni con la maglia del Real Valladolid, calamitando l’attenzione di diversi addetti ai lavori. In Spagna, ad esempio, il classe ‘2004 fa gola al Real Madrid, ma è in Premier che il laterale iberico ha il maggior numero di estimatori. L’Arsenal, ad esempio, ha per diverso tempo fiutato l’affare, salvo poi tirare i remi in barca a causa del Valladolid, non affatto disposto a privarsi di uno dei suoi calciatori più rappresentativi.

A parlare della situazione legata a Fresneda ci ha pensato proprio Fran Sanchez. Il ds del Valladolid ha esternato il suo punto di vista a “Radio Marca Valladolid”, svelando dei retroscena da attenzionare: “Ci fidiamo dei terzini destri. per Fresneda ci sono state offerte di prestito nei giorni scorsi, che non abbiamo ritenuto congrue al valore del giocatore.”