Roma, Lukaku “libera” Abraham: Spalletti ko, gode Mourinho

Roma, lo scenario che arriva dall’Inghilterra fa felice José Mourinho. Lukaku ‘libera’ Tammy Abraham, mentre Luciano Spalletti va Ko

La finestra di calciomercato invernale da poco conclusa ha aperto una nuova voragine economica tra il campionato inglese e la Serie A. La Premier League ha visto dei colpi in entrata decisamente importanti, tra le squadre più attive il Chelsea guidato da Graham Potter. La squadra londinese è pronta a saccheggiare la Serie A nei prossimi mesi, e l’effetto domino in attacco potrebbe mettere all’angolo Simone Inzaghi in casa Inter.

Dopo il calciomercato invernale vissuto da grande protagonista, il Chelsea di Potter ha intenzione di intervenire con la mano pesante anche in estate. I Blues potrebbe scatenare un effetto domino clamoroso in attacco. Effetto domino che sorriderebbe a José Mourinho, che nelle scorse settimane ha ritrovato il miglior Tammy Abraham per la causa della Roma. La squadra londinese vanta il diritto di recompra sul numero 9 giallorosso, clausola attivabile dalla prossima estate con un’offerta sugli 80 milioni di euro. Ora lo scenario che viene tratteggiato dall’Inghilterra fa dormire sonni tranquilli allo Special One.

Il Chelsea punto tutto su Osimhen, Abraham dimenticato e intreccio con Lukaku

Il Chelsea avrebbe deciso di puntare tutto su Victor Osimhen, blindato nelle scorse ore dal patron del Napoli De Laurentiis. L’attaccante nigeriano, autentico trascinatore della stagione partenopea, sarebbe la priorità in attacco dei Blues. E l’intreccio che viene prospettato include anche il futuro di Romelu Lukaku, che sta cercando la migliore forma dopo una stagione troppo deludente sin qui.

Secondo quanto riferito dal sito 90min.com il club londinese ha scelto come prima opzione per l’attacco del futuro il numero 9 del Napoli. Il Chelsea sarebbe pronto a scatenare un effetto domino clamoroso in attacco in Serie A. Secondo quanto evidenziato dal portale infatti i Blues sarebbero pronti ad offrire sul piatto il cartellino di Romelu Lukaku per abbassare le pretese economiche della squadra partenopea. Sullo sfondo Tammy Abraham sembra scomparso dai radar del Chelsea, per la serenità di José Mourinho ed i tifosi della Roma in vista della prossima stagione.