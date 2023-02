Roma, riunione con vista mercato: attesa Mourinho

Il direttore generale della Roma Pinto oggi parteciperà ad un incontro importante per il club. Mourinho attende aggiornamenti.

Chiusa la questione riguardante Nicolò Zaniolo, la Roma adesso si prepara a voltare pagina e a riflettere in vista della sessione estiva del mercato. Il club, nell’occasione, proverà a regalare a José Mourinho nuovi elementi di qualità in modo tale da convincerlo a restare sulla panchina e migliorare la qualità della rosa.

Tanti nomi finiti nel mirino del direttore generale Tiago Pinto, tra cui Tommaso Baldanzi. Il classe 2003, in questi mesi, ha scalato le gerarchie diventando una delle colonne portanti dell’Empoli dodicesimo in classifica. Per lui 4 reti in 12 presenze complessive in campionato e tante prestazioni eccellenti, che hanno attirato l’attenzione non soltanto dei giallorossi ma anche del Napoli. I toscani dal canto loro, vorrebbero tenerlo ancora ma di fronte ad una buona offerta (si parte da 10 milioni) non diranno di “no” ad una sua partenza.

Un prospetto interessante, con ancora ampi margini di crescita ma già pronto per esibirsi nei palcoscenici più importanti. Mourinho, invece, preferirebbe avere a disposizione elementi di esperienza internazionale e capaci, fin da subito, di rendere il gruppo maggiormente competitivo. Il preferito, in particolare, è Luka Modric legato al Real Madrid fino a giugno. I Blancos, di recente, hanno comunicato all’entourage del croato di essere disposti a discutere del rinnovo a patto che il centrocampista dica addio in maniera definitiva alla propria Nazionale.

Roma, Pinto atteso a Nyon

Un colpo, quello di Modric, che si preannuncia complesso dal punto di vista economico ma comunque possibile. Ad ogni acquisto, in ogni caso, dovrà corrispondere un’uscita e qualsiasi operazione andrà studiata nei minimi dettagli al fine di non infrangere il settlement agreement concordato a settembre con la Uefa.

Pinto, nella giornata odierna, volerà proprio alla volta di Nyon. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il manager discuterà insieme all’organismo presieduto da Aleksander Ceferin dei paletti relativi al Fair Play finanziario. Un incontro già previsto da tempo, che consentirà alle parti di effettuare una nuova verifica sui conti del club. Un ulteriore passo verso il risanamento dei bilanci ed il miglioramento del quadro finanziario della Roma. Mourinho, intanto, freme e aspetta di ricevere rassicurazioni sulle intenzioni dei Friedkin. Per mantenerlo sulla panchina della capitale serviranno colpi di livello e qualità. In caso contrario, non è da escludere un possibile divorzio al termine del campionato.