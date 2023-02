Roma, Dybala è il suo idolo: il colpo può diventare realtà

La Roma riflette in vista del mercato estivo. Un talento della Serie A adora Dybala: il colpo può concretizzarsi ma c’è concorrenza.

La Roma, dopo le sconfitte rimediate per mano del Napoli in campionato e della Cremonese in Coppa Italia, proverà a rilanciarsi subito. Due ko dolorosi quanto inattesi, che hanno posto fine ad una striscia di risultati utili consecutivi che avevano permesso ai giallorossi di scalare la classifica della Serie A.

Adesso l’obiettivo della squadra di José Mourinho è quello di ripartire e ricominciare a macinare punti. Il calendario, domani, propone lo scontro casalingo con l’Empoli. Per i capitolini, non proprio il più morbido degli avversari. I toscani, infatti, da quando è ripartita la stagione non hanno mai perso totalizzando 3 pareggi e 2 vittorie (di cui una sull’Inter). Un rendimento eccellente, che ha consentito agli azzurri di salire al decimo posto a +13 dal Verona terzultimo e mettere in vetrina diversi giovani talenti.

È il caso, ad esempio, di Tommaso Baldanzi, tra le principali rivelazioni della stagione. Il classe 2003, in questi mesi, è riuscito a scalare le gerarchie del tecnico Paolo Zanetti diventando una delle principali colonne portanti della propria squadra. Per lui, fin qui, 4 reti in 11 apparizioni e tante buone prestazioni. Un buon bottino, destinato a salire nelle prossime settimane, che lo ha fatto finire nel mirino sia del Napoli che della Roma.

Roma, Baldanzi incensa Dybala

Il presidente Fabrizio Corsi, dal canto suo, vorrebbe tenerlo ancora tuttavia, di fronte ad una buona offerta, non chiuderà ad una sua eventuale cessione. I partenopei, dopo aver perso Azzedine Ounahi (passato dall’Angers al Marsiglia), hanno provveduto ad intensificare i contatti ma la Roma è ancora in corsa.

Tra le fila giallorosse, infatti, milita uno degli idoli di Baldanzi ovvero Paulo Dybala. “In una scala da 1 a 10 – ha spiegato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Dazn’ – lui è a 10. Mentre io ancora non sono nella scala”. La possibilità di giocare insieme all’argentino potrebbe quindi rivelarsi fondamentale e determinante in fase di trattativa. Per Pinto, una leva da utilizzare al meglio per bruciare la concorrenza del Napoli e della Premier League. Prima di piazzare l’affondo, in ogni caso, servirà prima concretizzare qualche uscita. Il mercato invernale si è chiuso ma il manager giallorosso non può rilassarsi. Il futuro è alle porte e va pianificato nel migliore dei modi.