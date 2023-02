Roma-Empoli, restyling completato: titolare a sorpresa

La Roma volta pagina dopo la sconfitta patita in Coppa Italia. Nel mirino c’è l’Empoli ma i toscani hanno un asso nella manica.

La Roma vuole ripartire subito, dopo la sconfitta choc subita ieri per mano della Cremonese. La squadra, infatti, tornerà ad allenarsi nella giornata odierna al fine di archiviare il ko in Coppa Italia e preparare al meglio il prossimo impegno in campionato. Un match che si preannuncia ricco di insidie.

Sì, perché sabato i giallorossi ospiteranno in casa l’Empoli attualmente decimi in classifica. I toscani, da quando è ripartita la stagione, non hanno mai perso. Dal 4 gennaio in poi la squadra di Paolo Zanetti ha messo in fila 3 pareggi e 2 vittorie (di cui una sull’Inter), per un totale di 7 reti segnate e 5 subite. Un bottino eccellente, che ha consentito agli azzurri di salire in classifica e portarsi a 13 punti di distanza dal terzultimo posto occupato dal Verona.

Nel corso del mercato di gennaio la rosa è andata incontro ad un restyling concreto. A lasciare la compagnia, ad esempio, è stato Nedim Bajrami scivolato indietro nelle gerarchie dopo l’esplosione di Tommaso Baldanzi. Il trequartista è finito al Sassuolo, in cambio di 7 milioni. Per rafforzare il pacchetto offensivo, inoltre, il presidente Fabrizio Corsi ha provveduto ad ingaggiare Francesco Caputo e Roberto Piccoli.

Roma, sabato l’Empoli si affiderà a Piccoli

L’ex Sampdoria, preso a titolo definitivo, ha già avuto modo di rendersi utile alla causa mettendo a referto un gol e 2 assist in 5 gare con la nuova maglia indosso. Il centravanti, invece, è sbarcato nella città scaligera con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Piccoli, in questi mesi trascorsi al Verona, non ha avuto modo di brillare particolarmente. Per lui soltanto 7 presenze in Serie A (2 da titolare) e nessun contributo in fase realizzativa. Ora invece, in una realtà in grado di valorizzare i giovani talenti, avrà modo di rifarsi e tornare sotto i riflettori. Zanetti addirittura, come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, sta valutando l’idea di schierarlo titolare. Per la Roma, un pericolo in più da tenere d’occhio e gestire. I giallorossi, dal canto loro, scenderanno in campo con la migliore formazione possibile e, nella ripresa, riabbracceranno finalmente Georginio Wijnaldum. Per metabolizzare la delusione della Coppa Italia e guardare al futuro con ottimismo servirà anche l’apporto dell’ex Paris Saint Germain.