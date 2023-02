Roma, ecco Wijnaldum e Llorente: il piano di Mourinho

La Roma, dopo la sconfitta patita per mano della Cremonese, può consolarsi con il rientro di Wijnaldum. L’olandese pronto a rientrare.

Un ko pesante, che ha fatto sfumare uno dei principali obiettivi della stagione. La Roma riflette, dopo la sconfitta patita ieri per mano della Cremonese che ha determinato l’eliminazione dalla Coppa Italia. Diversi i fattori alla base della debacle, tra cui una rosa poco profonda secondo José Mourinho.

Il mercato, però, si è chiuso ed il tecnico dovrà cercare di ottenere i migliori risultati possibili con le risorse a disposizione. Un innesto, in ogni caso, l’allenatore lo ha già ricevuto: si tratta di Georginio Wijnaldum, tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni da ormai diversi giorni. L’infortunio patito il 20 agosto scorso (frattura della tibia destra) è stato smaltito del tutto ed ora l’ex Paris Saint Germain intende diventare protagonista con i colori giallorossi.

La parola d’ordine in casa Roma, in ogni caso, è “cautela”. Il centrocampista è rimasto fuori 163 giorni ed il suo processo di recupero non è andato avanti come inizialmente previsto dallo staff medico. Il rientro era atteso ad inizio gennaio poi, invece, è slittato più volte per colpa dei dolori ancora lamentati da Wijnaldum. Ecco perché Mourinho, insieme ai medici capitolini, lo osserverà da vicino per capire le sue reali condizioni.

Roma, Wijnaldum pronto al rientro: il piano

Oggi e domani il classe 1990 verrà quindi sottoposto ad una serie di provini, tesi a verificare il suo stato di forma. Mourinho, intanto, ha già studiato il piano per utilizzarlo al meglio nelle prossime partite: in caso di semaforo verde, sabato con l’Empoli andrà inizialmente in panchina per poi entrare nella ripresa.

Un modo, questo, per cominciare a mettere minuti importanti nelle gambe e preparare il ritorno in pianta stabile nella formazione titolare. Il rodaggio proseguirà l’11 febbraio, nel match che vedrà i capitolini affrontare il Lecce in trasferta. Il debutto da titolare, stando al crono-programma, avverrà invece nella gara di andata di Europa League con il Salisburgo. Con Wijnaldum a disposizione, Mourinho avrebbe la possibilità di variare lo schema di gioco scegliendo tra l’abituale 3-4-2-1 ed il 4-2-3-1. Schemi che consentirebbero ai giallorossi di essere maggiormente imprevedibile in campo. Per la Roma, un rinforzo decisivo nella corsa verso un piazzamento in zona Champions League e per arrivare alle fasi finali dell’Europa League. Un contributo importante, inoltre, arriverà anche da Diego Llorente pronto a scalare le gerarchie ed imporsi sulla fascia destra.