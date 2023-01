Roma, Wijnaldum si è allenato in gruppo: i tempi per il ritorno in campo

La Roma nella giornata odierna ha continuato a lavorare in vista della Cremonese. Mourinho ha ricevuto un’ottima notizia.

Giornata intensa, quella odierna, per la Roma. Il direttore generale Tiago Pinto, ad esempio, nelle ultime ore ancora a disposizione cercherà di piazzare gli esuberi. La squadra invece, sotto lo sguardo attento di José Mourinho, ha continuato ad allenarsi per preparare al meglio i prossimi impegni.

La prima data segnata in rosso nel calendario giallorosso è quella del primo febbraio. Domani, infatti, andrà in scena la sfida contro la Cremonese valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Um match di fondamentale importanza per il mister originario di Setubal, intenzionato a ripartire subito dopo la sconfitta patita domenica sera per mano del Napoli e fare quanta più strada possibile nella competizione.

La lista dei convocati potrebbe contenere il nome di Georginio Wijnaldum. L’olandese, fermo dal 21 agosto a causa della frattura della tibia destra rimediata in allenamento, oggi si è allenato insieme al resto dei compagni svolgendo l’intera seduta. Un’ottima notizia per l’allenatore che, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, lo valuterà da vicino con la speranza di poterlo portare almeno in panchina. Una decisione verrà presa soltanto più avanti. Il rientro in campo dell’ex Paris Saint Germain, in ogni caso, appare imminente.

Roma, Wijnaldum è tornato ad allenarsi insieme ai compagni

Il centrocampista, in totale, ha trascorso ai box 163 giorni. Il processo di recupero, in questi mesi, non è andato avanti come inizialmente sperato dal calciatore e dallo staff medico capitolino. Ora, però, il peggio è alle spalle e Wijnaldum è pronto a prendersi una maglia da titolare.

Il suo inserimento avverrà in maniera graduale. Mourinho, inizialmente, lo porterà in panchina inserendolo nella ripresa in modo tale da fargli mettere minuti preziosi nelle gambe. Poi, una volta raggiunta la forma ideale, il classe 1990 andrà a contendere una maglia da titolare a Bryan Cristante e Nemanja Matic. Un innesto che, al tempo stesso, consentirà Lorenzo Pellegrini di tornare a giocare nella sua consueta posizione di trequartista alle spalle della punta centrale. Il calciatore, come detto, a stretto giro di posta verrà sottoposto a nuovi test. In caso di semaforo verde, ci sarà anche lui domani contro la Cremonese. In alternativa, lo si rivedrà sabato con l’Empoli.