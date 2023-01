Calciomercato Roma, l’affare Conte-Simeone manda Mou in fuorigioco

La Roma, entro oggi, proverà a piazzare altrove un esubero. Il tempo a disposizione, però, stringe e le destinazioni sono sempre meno.

Chiusa la pratica Eldor Shomurodov (ceduto allo Spezia), la Roma prima della conclusione di questa sessione invernale del mercato proverà a trovare una sistemazione adeguata anche agli altri elementi ritenuti non più funzionali al progetto o scontenti nella capitale.

Il caso più eclatante riguarda Nicolò Zaniolo, per il quale si sono fatte avanti un gran numero di squadre. L’elenco, in particolare, comprende il Tottenham, il Milan, il Bournemouth, il Siviglia ed il Leeds ma nessuna di loro fin qui è riuscita nell’intento. Gli Spurs ed i Campioni d’Italia, ad esempio, avevano messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Condizioni ritenute irricevibili dal manager giallorosso.

L’ex Inter, invece, ha personalmente detto “no” alle avance delle altre due squadre della Premier e degli andalusi. Lo strappo, in ogni caso, è netto e non ci saranno ripensamenti di sorta. In caso di mancata cessione Zaniolo, per preciso volere dei Friedkin, finirà in tribuna nei prossimi 6 mesi senza alcuna possibilità di essere reintegrato nel gruppo. Un caso spinoso per Pinto il quale, entro le ore 20 di oggi, cercherà di piazzare pure Rick Karsdorp. La missione, però, si annuncia quanto mai complessa.

Roma, l’Atletico Madrid si tira indietro per Karsdorp

L’esterno, finito ai margini dopo l’attacco ricevuto da José Mourinho il 9 novembre al termine della partita pareggiata con il Sassuolo, ha diversi estimatori ma per ora non sono arrivate offerte concrete per lui. L’Atletico Madrid, nelle scorse ore, aveva effettuato dei sondaggi ma il colpo non avrà luogo.

I “Colchoneros” infatti, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, hanno cambiato obiettivo ingaggiando Matt Doherty dal Tottenham. Il terzino, in particolare, sbarcherà alla corte di Diego Simeone con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Una concorrente in meno quindi per Karsdorp, ancora in attesa di conoscere il proprio destino. Il Monza, ad inizio mese, aveva effettuato dei sondaggi salvo poi tirarsi indietro alla luce della portata economica dell’operazione. L’interesse dalla Juventus, invece, resta vivo ma i bianconeri, dopo il trasferimento di Weston McKennie al Leeds, non hanno intenzione di prendere un sostituto del texano. Il tempo a disposizione, intanto, stringe. Pinto deve fare presto.