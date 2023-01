Calciomercato Roma, ribaltone Juve: 25 milioni dalla Premier per il sorpasso

Calciomercato Roma, intreccio con la Juventus e nuovo ribaltone in vista. Tesoretto in arrivo dalla Premier League per i bianconeri

Gli ultimi sette giorni di calciomercato invernale possono regalare tante sorprese in Serie A. Il campionato italiano è arrivato al giro di boa, prima dell’ultima giornata del girone d’andata c’è stata la maxi penalizzazione inflitta alla Juventus. La squadra bianconera è protagonista di un intreccio di mercato con la Roma di José Mourinho. Il tesoretto in arrivo dalla Premier League può far saltare il banco negli ultimi giorni di gennaio.

La classifica della Serie A è stata stravolta dalla mano della giustizia sportiva. A pagare è stata la Juventus, coinvolta nel caso delle plusvalenze, che ha subito una penalizzazione di 15 punti in classifica. Sanzione di cui ha giovato anche la Roma di José Mourinho, ora in piena corsa per la zona Champions League in Serie A. L’asse Roma-Torino si intreccia anche fuori dal campo, con un nome in corsia accostato ad entrambe le squadre nelle scorse settimane. E la Juventus, che per il ruolo di terzino era stata accostata anche a Rick Karsdorp, potrebbe sacrificare una pedina a centrocampo per compiere il sorpasso finale.

Calciomercato Roma, scatto della Juventus per Fresneda: sacrificio Mckennie

Fari puntati sul futuro di Ivan Fresneda, giovane terzino del Real Valladolid. La squadra bianconera è stata segnalata da tempo sulle sue tracce, così come la Roma in Serie A, ma non finisce qui. Anche la Premier League ha messo gli occhi sul laterale classe 2004, con la capolista Arsenal pronta a bruciare la concorrenza.

Ora lo scenario potrebbe mutare rapidamente, grazie alle scelte del club londinese. Secondo quanto sottolineato dal sito Football.London i Gunners infatti sarebbero pronti ad assaltare il centrocampista della Juventus, Weston Mckennie. Lo statunitense potrebbe salutare la Continassa per una cifra che sfiora i 25 milioni di euro. Tale tesoretto, oltre a depennare l’Arsenal dalla corsa al laterale spagnolo, permetterebbe al club bianconero di superare tutti per la firma di Ivan Fresneda. Il terzino 18enne sembra pronto al grande salto dopo una buona prima parte di stagione in Liga.