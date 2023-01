Roma, caso Zaniolo: è arrivata la decisione finale dei Friedkin

Roma, caso Zaniolo: dopo le vicissitudini di questi giorni è arrivata la decisione finale dei Friedkin che mette la parola fine a questa telenovela

Il caso Zaniolo probabilmente, da oggi, non sarà più un caso. La parola fine alla questione l’hanno messa i Friedkin, che hanno deciso che da oggi il giocatore non farà più parte del progetto tecnico della Roma. La notizia è di quelle importanti perché scrive decisamente il finale.

Il numero 22 della Roma, da qui alla fine della stagione, non verrà utilizzato. A meno che Zaniolo in queste ultime ore di mercato non parta e non lasci quella maglia libera. Cosa difficile, ovviamente, visto che manca pochissimo al gong e visto che, fino al momento, tranne il Bournemouth ovviamente, nessun club ha mostrato un reale interesse per il giocatore. Che come vi abbiamo raccontato oggi è tornato a La Spezia, nella sua città, per attendere degli sviluppi.

Roma, caso Zaniolo: fuori dal progetto tecnico

E di sviluppi, è evidente, ce ne sono stati. Il giocatore, così come riportato da Di Marzio, non è più “ben accetto” dalle parti di Trigoria. La rottura è stata totale e anche fragorosa nel momento in cui l’attaccante ha deciso di tirarsi fuori dalla gara contro lo Spezia. Poi sabato sono arrivate le parole di Mourinho che di fatto hanno messo la pietra tombale sulla questione.

Ma che ne sarà adesso di Zaniolo? I Friedkin che hanno deciso in questo modo, magari sperano si possa arrivare ad un accordo last minute. Magari con quel Lipsia che sembrerebbe che, nelle ultime ore, possa fare un sondaggio costretto a questo dall’infortunio a Dani Olmo. Ma di altre prospettive, in giro, non se ne vedono. Insomma, potrebbe essere un lunghissimo addio da qui fino al prossimo giugno. Con una sola certezza: Zaniolo all’Olimpico con la maglia della Roma non giocherà più.