Calciomercato Roma, rottura definitiva e rinnovo saltato: colpo di scena Pinto

Calciomercato Roma, salvo clamorosi colpi di scena non rinnoverà il suo contratto in scadenza la prossima estate.

Dopo il successo in scioltezza ottenuto contro l’Empoli, la Roma di José Mourinho si prepara alla sfida contro il Lecce del “Via del Mare“, alla ricerca di punti importanti con i quali proseguire la striscia di risultati utili consecutivi.

Dopo settimane intense di voci, indiscrezioni e trattative di calciomercato, la palla dunque passerà solo ed soprattutto al calcio giocato. Il tam tam mediatico relativo ai possibili affari in pentola non può, però, passare in sordina. La partenza di Zaniolo – approdato ufficialmente al Galatasaray – obbliga sicuramente a rimpolpare il reparto offensivo con un innesto di qualità. Come confermato da Tiago Pinto nel corso della sua ultima conferenza stampa, nel caso in cui Zaniolo avesse accettato il Bournemouth i giallorossi avrebbero chiuso già in inverno per il suo erede. Le dinamiche di mercato appena descritte hanno portato però a varare piani alternativi, con la Roma che in estate si candida a ricoprire un ruolo di nevralgica importanza.

Calciomercato Roma, Kamada-Eintracht: il rinnovo è saltato

Un nome per il quale la Roma avrebbe già effettuato dei sondaggi esplorativi è quello di Daichi Kamada. Il jolly offensivo dell’Eintracht Francoforte è reduce da una stagione che definire eccezionale sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, impreziosita da 13 reti e 5 assist. Il classe ’96 è legato al club di Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che, salvo nuovi dietrofront, non sarà rinnovato.

Come riferito da SPORT1, infatti, il nipponico avrebbe esternato il suo desiderio di cambiare aria. Le trattative per il rinnovo del contratto di Kamada si sarebbero dunque arenate. Una decisione che chiaramente cambia le carte in tavola per l’Eintracht, che dovrà fare i conti con la partenza sempre più probabile – tra le altre – anche di Trapp. La Roma comunque pur restando interessata a Kamada dovrà fare i conti con la concorrenza di diversi club di Premier: tra questi soprattutto il Tottenham ha lanciato il maggior numero di segnali di apprezzamento all’esterno offensivo nipponico.