Calciomercato Roma, salta la panchina al Milan: Pinto sotto scacco

Calciomercato Roma, addio Pioli e ritorno dal mentore. Gli ultimi aggiornamenti su uno dei giocatori maggiormente discussi e seguiti di queste settimane.

Come emerso da tutta una serie di eventi del recente passato, sono state plurime le situazioni attenzionate da Tiago Pinto e colleghi nel corso del recente periodo. Questo alla luce delle stesse esternazioni di Tiago Pinto, ieri pomeriggio espressosi con grande chiarezza nella conferenza stampa di fine calciomercato, in occasione della quale ha parlato del rapporto con José Mourinho e della situazione Zaniolo, chiosatasi ufficialmente in serata con l’annuncio del suo passaggio ufficiale al Galatasaray.

Il 22 ha certamente richiamato le attenzioni principali ma è al contempo doveroso ricordare e sottolineare come in quel di Trigoria, già da prima di gennaio, si stanno seguendo numerosi scenari al fine di rimpolpare la rosa di Mourinho, sempre nel pieno rispetto dell’osmosi finanziaria imposta ai Friedkin. Questo spiega dunque le esternazioni del su citato Tiago, che anche ieri non ha nascosto i suoi tentativi di garantire una valida pedina al connazionale José durante i momenti in cui Zaniolo sia stato più vicino a lasciare la Capitale.

Calciomercato Roma, intrigo Milan-De Zerbi: anche Frattesi coinvolto

Seppur alle condizioni ideali per la Roma, l’addio di Nicolò costringe adesso il club a fare delle valutazioni in vista della prossima estate, non potendo intervenire in questa parentesi di congedo della campagna acquisti (la cui chiusura, inizialmente fissata all’otto febbraio, è stata prorogata in Turchia). Diversi i nomi sondati in casa Roma, non solo per ovviare all’uscita del 22.

Tra i vari, si segnala da tempo anche quello di Davide Frattesi, vecchio pallino di Mourinho e dello stesso Pinto, ambedue consapevoli di avere bisogno di un elemento con queste caratteristiche nella regione centrale di campo. Sempre ricordando la grande fermezza di veduta del Sassuolo e che non sarà facile cambiare la visione di Carnevali e colleghi, Davide continuerà ad essere uno dei seguitissimi anche da giugno in poi.

Secondo quanto riferito da Calciomercatoweb.it, il suo futuro potrebbe però non essere a Roma, alla luce di un intrigante scenario presupponente l’addio di Pioli. Reduce da un percorso ben lungi da quello passato, il mister ex Inter, Lazio e Fiorentina potrebbe salutare in estate, lasciando spazio all’ex Sassuolo, De Zerbi. Tra i più promettenti del nostro Paese e attualmente in forza al Brighton, potrebbe rappresentare il catalizzatore di un nuovo progetto rossonero, richiamando sotto la sua egida proprio quel Davide da lui allenato e plasmato.