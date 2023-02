Addio Zaniolo: “Ecco quando ha chiesto la cessione”

Calciomercato Roma, addio Zaniolo e richiesta dopo la gara con il Milan. Arriva l’annuncio che prova a fare chiarezza sulla questione.

Sono state settimane ricchi di eventi e novità in casa giallorossa, laddove abbiamo assistito all’addio di Nicolò Zaniolo in tempistiche e modalità che a inizio anno in pochi si aspettavano di poter vedere concretizzarsi. Questo alla luce dell’importanza e la centralità di un giocatore dettosi “Eternamente grato” ai giallorossi, salutati ufficialmente nella serata di ieri.

Circa ventiquattro ore fa, un lapidario e algido comunicato della Roma salutava infatti il 22, approdato al Galatasaray al termine di una trattativa che ha generato diverse visioni e discussioni circa modalità e prezzi. Se da un lato c’è il rammarico da parte di diversi tifosi per aver perso un elemento nel quale in tanti continuavano a credere, buona parte della tifoseria ha visto nella soluzione turca una via d’uscita ideale, al fine di non procrastinare la soluzione del problema alla prossima estate.

Calciomercato Roma, Zaniolo e la verità sulla richiesta di cessione

Come sovente evidenziato, ripercorrere le tappe di quanto accaduto fin qui non avrebbe tanto senso. Giusto però provare a chiarire gli accaduti, per provare a gettare luce su uno scenario che, anche a cessione avvenuta, sembra continuare a nascondere dubbi e punti oscuri circa il reale andamento delle cose.

La genesi sembrerebbe risalire a quella presunta influenza intestinale antecedente la gara con la Fiorentina, seguita dalla mancata presenza di Zaniolo a La Spezia e un atteggiamento diplomatico da parte di Mourinho fino alla vigilia di Napoli-Roma, quando le parole di José tuonarono e presentarono in modo lucido e chiaro l’accaduto.

A tal proposito, riportiamo le dichiarazioni di Enrico Camelio ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. “Dopo Milan-Roma Zaniolo va a parlare con Pinto e chiede di anticipare la cessione e Vigorelli va a cercare le squadre con il benestare della Roma. Questo significa che non hai più stima di te giocatore“.