Calciomercato Roma, rivoluzione in difesa: l’Inter sfida Pinto

Calciomercato Roma, ribaltone Inter: Marotta cambia strategia e di mezzo c’è anche Pinto. Che sorride a metà

Le strategie dell’Inter potrebbero cambiare. E per Pinto c’è un mezzo sorriso. Sì, perché i nerazzurri, alle prese con il possibile addio di De Vrij e con quello ormai sicuro di Skriniar che se ne andrà al Psg, starebbero pensando a diverse mosse.

La prima, così come vi abbiamo raccontato a più riprese nel corso di queste settimane, riguarda Smalling: il difensore inglese della Roma ha un contratto in scadenza e sta a lui decidere se rinnovare o meno come ha spiegato ieri in conferenza stampa Tiago Pinto. Il centrale di Mou è entrato nel mirino di Marotta che sogna il colpo alla Mkhitaryan, cioè a parametro zero. Ma questa mattina, il Corriere dello Sport, non lo cita nel discorso che riguarda la difesa nerazzurra. C’è un però, immancabile: i nerazzurri avrebbero messo nel mirino N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte, che anche i giallorossi hanno seguito e seguono.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su N’Dicka

Pure il francese che adesso gioca in Germania va in scadenza di contratto e ha già fatto intendere di non avere nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto. Un colpo senza sborsare un euro e Pinto, sotto questo aspetto, ha dimostrato di saperci fare visto che, in questo modo, sono arrivati alla corte di Mourinho Dybala, Matic, Solbakken e Belotti.

In questo caso, però, le cose potrebbero essere meno semplici del previsto: su N’Dicka, adesso entrato nel mirino anche dell’Inter, la Juve si è mossa da tempo così come atre squadre della Liga e della Premier League. E anche il Marsiglia, nelle scorse settimane, sembrerebbe averci fatto un sondaggio. Insomma, la concorrenza è altissima. Con l’aggiunta dei nerazzurri. Che però, forse, potrebbero mollare Smalling. Che avrebbe una tentazione in meno in testa e in questo modo si potrebbe riavvicinare ai giallorossi.