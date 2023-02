Calciomercato Roma: “Futuro da scrivere”, annuncio ufficiale e Pinto “avvisato”

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale arriva dal portiere attraverso un’intervista: anche Pinto è “avvisato”

Contro la Roma ha fatto vedere ancora una volta tutto il suo valore. Quella tripla parata è rimasta negli occhi di molti. Tant’è che è diventata subito virale sui social. Bene, Vicario è senza dubbio uno dei migliori portieri in circolazione. Un portiere che come vi abbiamo raccontato in esclusiva, è stato anche messo nel mirino della Roma.

Pinto in questo momento sotto l’aspetto estremo difensore è tranquillo: c’è Rui Patricio che garantisce sicurezza all’intero reparto. Ma prima o poi il discorso dovrà essere affrontato anche perché il contratto del portoghese scade tra un anno e mezzo e vista la carta d’identità le possibilità di un rinnovo sono estremamente basse. Il gm giallorosso sperava che con Svilar avesse trovato la quadra, ma il dodicesimo della Roma tutto ha fatto fino al momento tranne che dare tranquillità. Insomma, un portiere deve essere preso e Vicario è nella lista.

Calciomercato Roma, le parole di Vicario

Oggi il numeri 1 toscano ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. A specifica domanda su quello che potrebbe essere il suo futuro ha risposto: “Tutto da scrivere. Però adesso c’è una salvezza da conquistare a partire da sabato contro lo Spezia. Un obiettivo fondamentale per noi e per il club. Non sarei il Vicario che sono senza tutto quello che mi ha dato l’Empoli”.

L’annuncio quindi c’è. Con Vicario che ancora non sa quale sarà il suo futuro. Le sirene del mercato sono partite da un poco di tempo con la Juventus che si è anche mossa per lui visto che la situazione in casa bianconera è simile a quella giallorossa, con Szczesny che potrebbe salutare. Insomma, se il futuro è ancora da scrivere potrebbe anche essere scritto con i colori giallorossi. Dalle parti di Trigoria ci sperano.