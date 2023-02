Calciomercato Roma, assist ufficiale: tesoretto dalla Premier

Calciomercato Roma, assist ufficiale per Tiago Pinto e tesoretto in arrivo dal campionato inglese. Ecco le parole del calciatore, il general manager prende nota

La finestra di calciomercato invernale in casa Roma si è chiusa in ritardo. La cessione di Nicolò Zaniolo ha tenuto banco oltre la naturale scadenza della sessione di affari a gennaio, risolvendosi con la cessione definitiva del calciatore in Turchia. Tiago Pinto è intervenuto sulla finestra di riparazione ieri in conferenza stampa, tracciando un bilancio con più ombre che luci dopo la cessione di Zaniolo. Ma il portoghese può sfruttare l’assist proveniente dal campionato inglese in futuro.

Nel pomeriggio di ieri Tiago Pinto è intervenuto nella consueta conferenza stampa di fine mercato. Il general manager della Roma, dopo aver definito la cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, ha tracciato un bilancio della sessione invernale. Non è mancato un momento di autocritica, oltre ad un messaggio lanciato proprio a Zaniolo e il nodo dei paletti economici della UEFA da rispettare sul mercato. Sono state tre le uscite nella sessione invernale, oltre a Zaniolo hanno salutato anche Eldor Shomurodov e Matias Vina, a fronte degli arrivi di Solbakken e Diego Llorente per rinforzare la rosa giallorossa. Dal fronte delle uscite arriva l’assist ufficiale per il general manager, che può sperare nel tesoretto in arrivo dalla Premier League.

Calciomercato Roma, Matias Vina spinge per la permanenza al Bournemouth

Matias Vina è passato in prestito al Bournemouth. Il club inglese aveva tentato anche di portare proprio Nicolò Zaniolo in Premier League, ma dopo il primo rifiuto dell’ex Roma ha virato su Traore del Sassuolo. L’ex trequartista della squadra emiliana è a sua volta stato indicato come rinforzo in casa Roma in caso d’addio a gennaio a Zaniolo, poi naufragato.

Il laterale sudamericano invece si è trasferito alla corte delle Cherries, ed ora lotta per evitare la retrocessione in Premiership. Attualmente il Bournemouth è penultimo in classifica, ed il laterale è arrivato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Riscatto che lo stesso Vina non esclude, anzi auspica, ai microfoni Sky Sport. Intervistato dall’emittente britannica il terzino ha così commentato il proprio futuro: “La città mi piace molto. Voglio solo cercare di aiutare il club a uscire da questa situazione. Se questo è possibile, ovviamente sarei disposto a rimanere.”