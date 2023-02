Zaniolo al Galatasaray, ecco il numero di maglia dell’ex 22 giallorosso. La scelta è stata fatta. Ma c’è un’altra opzione

Da ieri Zaniolo è diventato un giocatore del Galatasaray. Quasi in maniera inaspettata visto quello che è successo prima della chiusura del calciomercato in Italia e con il rifiuto al Bournemouth. Ma alla fine i turchi hanno deciso di investire e anche pareggio sul giocatore, e la trattativa ha avuto la classica fumata bianca.

Adesso la curiosità è tutta attorno al numero di maglio che sceglierà Nicolò Zaniolo. In Italia, alla Roma, ha avuto il 22. Ma in questo caso la scelta è diversa: lui, secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it ha scelto la maglia numero 8. Ma qualora non riuscisse ad ottenerla, allora virerebbe sulla 17.

Zaniolo al Galatasaray, il numero di maglia

Insomma, due numeri tra di loro e numeri diversi, inoltre, da quello che ha avuto fino all’altro ieri quando ha vestito la casacca della Roma. Ancora l’ufficialità su questa scelta, da parte del club turco, che in questo momento è anche impegnato su altri fronti, come il terremoto, non c’è stata, ma dovrebbe comunque arrivare nelle prossime ore.

Il tempo, fondamentalmente, da quelle parti ancora ce lo hanno visto che lo sport è stato fermato a tempo indeterminato e inoltre è stato prolungato pure il periodo del calciomercato. E allora di fretta non ce n’è. Ma la curiosità invece, quella sì, c’è. Eccome.