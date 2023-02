Doppio ‘addio’ Juventus: clausola e colpo a zero Barcellona

Calciomercato Juventus, doppio affare del Barcellona e addio bianconeri. Gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista e non solo.

Come sovente evidenziato e come emerso nel corso di questi mesi, il cammino della Vecchia Signora non è stato certamente dei più nobili, alla luce delle diverse difficoltà incontrate in campo nazionale ed europeo da Vlahovic e colleghi. L’eliminazione dalla Champions League resta certamente emblema di tali asperità ma non è da considerarsi come il punto più basso toccato dal club nel corso di questo campionato.

A pesare in particolar modo sono stati infatti i quindici punti di penalizzazione inflitti all’ex club di Agnelli, nel pieno di un’inchiesta che ha comportato cambiamenti endogeni alla società e che potrebbe impattare in modo non poco violento anche sul futuro di giocatori e nuove entrate. Va certamente evidenziato come sulla panchina bianconera sieda una personalità forte e carismatica, da sempre in grado di riusicre a fare gruppo e compattezza anche in momenti difficili ma l’iter da affrontare figura ad oggi come non poco ripido.

Calciomercato Juventus, Barcellona tenta il doppio colpaccio: le ultime su Kante e non solo

L’obiettivo attuale deve essere quello di ragionare step by step, pensando ad affrontare ogni singolo ostacolo e senza imbattersi in ragionamenti di troppo lunga veduta. Questo non cancella comunque l’attenzione legata alla vicende di mercato, certamente destinate a risentire di uno scenario che non poca ingerenza potrebbe avere su fronti molteplici, come detto.

Al di là delle possibili cessioni, resta da valutare anche la fattibilità di operazioni che sembravano poter interessare la Juventus fino a qualche tempo fa. Su tale fronte, non sfugga quanto raccolto da El Mundo Deportivo, relativamente ad un doppio interesse de Barcellona per Kanté e Fresneda. Sia il centrocampista che il giovane laterale della Valladolid erano finiti nel mirino della dirigenza: il secondo ha però una clausola di 30 milioni che sta portando gli stessi blaugrana ad avanzare delle ponderate riflessioni, consapevoli anche degli interessi di Borussia Dormund e Arsenal.