Roma, promessa mantenuta Pinto e “rinforzo” per Mourinho

Il general manager della Roma ha mantenuto quanto detto durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio per la fine del calciomercato

Sabato la Roma scenderà in campo contro il Lecce per la ventiduesima giornata di Serie A. I pugliesi affrontano in casa Pellegrini e compagni he arrivano da un momento molto discusso della stagione. Nonostante il terzo posto in solitaria, le ultime giornate sono state al centro del mirino, soprattutto la partita contro la Cremonese in Coppa Italia. Contro i grigiorossi è arrivata una sconfitta che ha portato all’eliminazione dalla Coppa Italia.

Il torneo nazionale era considerato soprattutto dai tifosi uno degli obiettivi per cui Pellegrini e compagni avrebbero potuto competere fino alla fine. L’uscita dalla competizione avvenuta in questo modo ha creato un po’ di malumore nella piazza, che sperava di alzare al cielo il trofeo. Dopo la gara con i lombardi è arrivato l’Empoli allo Stadio Olimpico che è stato sconfitto 2-0 grazie alle reti di Ibanez e Abraham. I due hanno segnato nei primi cinque minuti di partita e poi la squadra si è limitata a gestire il doppio vantaggio.

Alla prossima giornata ci saranno i pugliesi arrivano da una vittoria proprio contro i grigiorossi. In totale nelle ultime cinque giornate sono 5 i punti conquistati da Di Francesco e compagni, che hanno nove punti di vantaggio dalla zona retrocessione dove ci sono Verona, Sampdoria e proprio il club allenato da Alvini.

Roma, Karsdorp convocato a sorpresa

Per la sfida, il Lecce si sta preparando sul campo di allenamento con tre assenze nel gruppo squadra. I giocatori difficilmente prenderanno parte alla partita con la Roma, che invece potrebbe riabbracciare un giocatore rimasto fuori da diverso tempo.

Come riporta Sky Sport, Mourinho potrebbe convocare Rick Karsdorp dopo lo strappo con la società a novembre, in seguito al pareggio con il Sassuolo. Il suo ritorno in campo era stato annunciato da Pinto nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, dove ha detto che il giocatore sarebbe tornato a disposizione in poco tempo.