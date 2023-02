Roma, Wijnaldum scalpita: a Lecce il “debutto”

Roma, Wijnaldum adesso scapita: a Lecce Mourinho gli potrebbe regalare qualche minuto in corso d’opera: l’olandese pronto al debutto

Adesso scalpita Gini Wijnaldum, che dopo aver ricevuto l’ok per poter tornare in campo, dopo l’amichevole con la Primavera, non vede l’ora di debuttare, di nuovo, con la maglia della Roma. Anche se, potremmo dire, che il suo sarà un debutto vero e proprio, visto che fino ad ora ha giocato solamente dodici minuti, alla prima di campionato, contro la Salernitana.

Poi l’infortunio in allenamento. Uno choc. Per lui, per Mourinho e per la squadra. Una squadra che ha dovuto fare a meno di un giocatore chiave, uno di quelli che possono fare la differenza in qualsiasi momento lì, in mezzo al campo. Lui si sente pronto e lo Special One lo convocherà per la gara di sabato. Ma questa volta, svela il Corriere dello Sport, non per fare gruppo, ma per essere proprio lui, presente, all’interno del gruppo.

Roma, Wijnaldum pronto al rientro

Se le cose dovessero mettersi con il verso giusto, Mourinho lo potrebbe mandare in campo nella ripresa concedendogli qualche minuto. Dieci, al massimo un quarto d’ora, perché il ritorno in campo deve essere comunque parziale e nessuna ha voglia di affrettare, adesso, i tempi, dopo tutto quello già passato.

Lui dalla sua parte ha già fatto capire di non avere paura dello scontro: il fattore mentale, dopo infortuni traumatici del genere, è una parte fondamentale nel recupero pieno del giocatore. Un giocatore che cresce fisicamente giorno dopo giorno e che adesso è realmente pronto a mettersi a disposizione di Mourinho e della Roma. Il colpo del mercato di gennaio potrebbe essere davvero Gini. E intanto Pinto si comincia a muovere per trovare un accordo con il Psg: il gm vuole farlo rimanere a Trigoria. Per un anno intero. E non per metà stagione come successo ora.