Ancelotti-Mourinho, reazione a catena: ha già detto sì

Ancelotti-Mourinho, reazione a catena: il tecnico avrebbe già detto di sì all’offerta. Scatta l’effetto domino che potrebbe coinvolgere la Roma

Carlo Ancelotti ha detto di sì. Almeno secondo le informazioni che sono state riportate da El Chiringuito Tv. Il tecnico italiano, adesso al Real Madrid, squadra con la quale ha vinto tutto quello che era possibile vincere e con la quale domani si giocherà il Mondiale per Club, avrebbe accettato la proposta della federazione brasialiana.

Ora, i rapporti che ci sono al momento con Florentino Perez non sono dei migliori: qualcosa, in questa stagione, si è rotto. Non solo per qualche incomprensione sul mercato ma soprattutto per il rendimento in campionato e per la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. Da Madrid sono convinti che il massimo dirigente dei Blancos voglia cambiare. E questa ultima indiscrezione su Ancelotti tocca da vicino la Roma. E Mourinho.

Ancelotti-Mourinho, scatta l’effetto domino

Mourinho ha ribadito di avere avuto la possibilità a dicembre di lasciare la Roma. E non lo ha fatto. Ma a giugno le cose potrebbero cambiare, così come si è scritto in questi giorni, soprattutto se non dovesse arrivare una qualificazione alla prossima Champions League. Oppure se le incomprensioni sul mercato dovessero continuare. Bene, sappiamo inoltre che Perez spesse volte ha ribadito il suo “amore” nei confronti dello Special One. E un addio anticipato di un anno, da parte di Ancelotti, potrebbe spingere il Real a tentare l’assalto.

Insomma, scatta l’effetto domino, scatta l’effetto a catena che coinvolge o che potrebbe coinvolgere la Roma. Mourinho è il valore aggiunto di questa squadra, quello che con il suo carisma riesce a trascinare i giocatori dalla sua parte. Quello che con il suo carisma permette di chiudere grandi colpi. Quello con cui la Roma è tornata a vincere un trofeo europeo dopo moltissimi anni. Si attende l’incontro con i Friedkin per fare chiarezza. Quello che serve, per stare tutti un poco più tranquilli.