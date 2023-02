“Conviene a tutti”: addio Vlahovic, la Juventus lo saluta così

Addio Vlahovic e Champions League: arriva l’annuncio in casa Juventus che spaventa tifosi e non solo.

I bianconeri, come emerso chiaramente nel corso di queste settimane del 2023, non stanno attraversando certamente un momento roseo. Le difficoltà erano state palesate già nella prima parte di campionato quando Vlahovic e colleghi non erano riusciti a trovare una continuità sperata quanto necessaria per cercare di imbattersi in una stagione che fosse diversa da quella appena trascorsa.

Dopo anni di vittorie e domini, il ritorno di Massimiliano Allegri era stato infatti contraddistinto da un percorso concluso senza apporre nuove coppe in bacheca. Nulla di sconvolgente, seppur poco abitudinario. Sin dal primo momento si era infatti compreso come in casa bianconera fosse necessaria la nascita di una nuova strada, finalizzata ad archiviare la nobilissima parentesi passata e generare un percorso che permettesse l’apertura di un nuovo ciclo.

Fin qui, purtroppo per i tifosi della Juventus, le speranze e le attese non sono state rispettate, con tutta una serie di difficoltà e circostanze che altro non hanno fatto che acuire problemi e distrazioni. Una quadra del cerchio sembrava essere stata trovata con la buona serie di vittorie catalizzata lo scorso ottobre nel derby della Mole.

Addio Vlahovic e Champions decisiva: arriva l’annuncio

Il ritorno dopo la pausa per il Mondiale ha invece restituito consapevolezza di come ci sia ancora tanta strada da percorrere, anche alla luce della penalizzazione dei quindici punti che ha definitivamente messo a tacere quegli aneliti e quelle speranze di vittoria del campionato, seppur già quasi del tutto rientrate dopo il rotondo scacco con il Napoli.

Allegri e i suoi uomini, come ammesso dallo stesso mister, devono ragionare step by step, cercando di chiosare nel migliore dei modi un percorso che offre comunque loro diversi baluardi di speranza. A giugno, in base a piazzamenti ed eventuali evoluzioni sul fronte penalizzazione, saranno prese nuove scelte, sulla falsariga dei diversi cambiamenti endogeni verificatisi già nel corso delle precedenti settimane.

A generare una certa attenzione, tra le varie questioni, c’è certamente anche quella legata al futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo ha salutato con una bella prestazione in dopo il lungo infortunio ma la sua permanenza a Torino potrebbe non essere scontata. O, comunque, dipendere da determinate circostanze.

A tal proposito, dunque, non sfugga l’annuncio lapidario quanto netto di Nicola Balice de “Il Corriere dello Sport” a Juventibus. Queste le sue parole. “Senza Champions League, la cessione di Dusan Vlahovic conviene a tutti”.