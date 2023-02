L’ex vice sgancia la bomba: “Mourinho in Brasile e Ancelotti alla Roma”. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

Dell’intreccio che potrebbe coinvolgere Carlo Ancelotti e José Mourinho ve ne abbiamo parlato diverse volte. Anche se, poco fa, è arrivato anche il comunicato ufficiale del Brasile che ha smentito che sarà il tecnico italiano il prossimo allenatore della nazionale verdeoro. O, per meglio dire, ha detto che per il momento non c’è nessun accordo. Insomma, potrebbe davvero succedere di tutto.

La questione ovviamente sta tenendo banco e anche molto. Anche perché come ribadito potrebbe coinvolgere la Roma e il futuro di Mourinho. Quel Mourinho che potrebbe essere nel mirino di Perez qualora si chiudesse in anticipo il suo rapporto con Ancelotti. A tal proposito, però, è intervenuto sulla questione Giorgio Ciaschini, che ha parlato ai microfoni di TVPLAY, durante la diretta Twitch di calciomercato.it

Calciomercato Roma, ecco le parole di Ciaschini

Probabilmente al Brasile serve un allenatore come Ancelotti, e pare che abbia fatto proposte ad allenatori di grande livello. Conoscendo Carlo, qualora dovesse lasciare il Real e dovesse trovarsi all’improvviso senza alternative, potrebbe valutare la proposta verdeoro. Io credo che ora come ora, per Carlo, allenare il Real Madrid sia la cosa più bella che gli potesse capitare”. Dopo questo preambolo ecco la bomba.

“Vedrei bene Mourinho al Brasile e Ancelotti a Roma, se dovessi vedere o prevedere un futuro. Ma queste sono ipotesi. Entrambi stanno facendo bene quest’anno. Io credo che Carlo attualmente stia bene al Real Madrid”. Sì, sicuramente Ancelotti sta bene al Real Madrid anche se, le parole di Ciaschini sono state anche queste: “Il suo desiderio di tornare all’Olimpico è sempre stato uno dei discorsi di cui si è parlato spesso. Quando si parla di questi allenatori ci sono tanti fattori però. Lui è nato e cresciuto nella Roma dunque non possiamo saperlo”. Insomma, il futuro è ancora tutto da scrivere e da qui ai prossimi mesi potrebbe davvero succedere di tutto. Anche vedere Ancelotti dalle parti di Trigoria. Chissà.