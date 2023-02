Roma-Inter, incubo Psg: doppietta da urlo, nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, dalla Francia ne sono sicuri: possibile blitz del Psg. La Serie A trema di nuovo: le ultimissime.

Nelle ultime uscite stagionali – se si esclude la brutta parentesi in casa contro la Cremonese – la Roma di José Mourinho sta ricevendo risposte nuovamente importanti dal proprio pacchetto arretrato. Trascinati da un Chris Smalling in versione deluxe, infatti, la retroguardia capitolina è ritornata a svettare anche grazie al contributo decisivo della mediana.

In ottica estiva però restano ancora diversi nodi da sciogliere. Chiaramente andrà trovato un accordo per il rinnovo del contratto di Smalling in scadenza nel 2023 ma non solo. Anche il futuro di Kumbulla, ad esempio, dovrà essere chiarito una volta per tutte, con le chances di una partenza dell’albanese ormai sempre più concrete con il trascorrere delle settimane. In attesa di sviluppi sul fronte Llorente, poi, Pinto proverà a chiudere per l’acquisto di almeno un’altra pedina con cui rimpolpare il reparto. Tra i tanti nomi accostati ai capitolini ce n’è uno che da tempo è nei radar giallorossi. Ci stiamo riferendo ad Evan N’Dicka, centrale difensivo dell’Eintracht Francoforte in scadenza nel 2023.

Calciomercato Roma, il Psg non molla N’Dicka: le ultime dalla Francia

Il classe ’99 ha calamitato l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa. Roma, Juventus ed Inter hanno effettuato sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno ma non hanno ancora affondato il colpo. Il centrale transalpino, però, fa gola soprattutto in Premie, dove l’Arsenal e il Tottenham in tempi e modi diversi hanno provato ad affondare il colpo. Il rebus, però, è ancora lontano dall’essere sciolto. Per N’Dicka hanno lanciato segnali di apprezzamento anche Barcellona ed Atletico Madrid, ma non solo.

Dopo aver praticamente chiuso l’operazione Skriniar per la prossima estate, il Psg non avrebbe mollato la presa neanche per N’Dicka. A riferirlo è “Jeunes Footeux“, che svela come i parigini stiano continuando a vagliare con attenzione il profilo del giovane difensore francese. L’Eintracht, in realtà, non ha ancora gettato la spugna per quanto riguarda il rinnovo del contratto del calciatore, per il quale anche il Napoli avrebbe avviato i primi contatti. Nel caso in cui il Psg dovesse affondare il colpo anche per N’Dicka, però, soprattutto l’Inter sarebbe colta di sorpresa, dovendo già fare i conti con la partenza ormai certa di Skriniar.