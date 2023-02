Calciomercato Roma, sfida Juve-Inter da 30 milion: Pinto fa cassa così

Calciomercato Roma, è bagarre da 30 milioni di euro per il centrocampista. Pinto sfida Juventus e Inter per il colpo in mezzo al campo

Per il colpo servono 30 milioni. Un colpo che la Roma ha accarezzato per un poco di tempo. Anche esponendosi pubblicamente perché tutti ricordiamo le parole di Pinto della passata estate, quando ha parlato di Frattesi. Sembrava un’operazione fatta ad un certo punto. Ma il Sassuolo, sulla questione, ha sempre tenuto duro, non mollando mai di un centimetro sulla valutazione.

Una valutazione che ha fatto venire i brividi al gm della Roma, che ha provato anche di inserire qualche contropartita tecnica nella trattativa che sembrava avesse fatto breccia nel cuore di Carnevali. Niente di più sbagliato purtroppo, e le prestazioni di Frattesi sono rimaste sempre su altissimi livelli. Ed è per questo che dalle parti dell’Emilia gongolano. Sì, il prezzo ormai è fissato secondo le informazioni riportate da calciomercato.it.

Calciomercato Roma, bagarre per Frattesi

Anche a gennaio Frattesi è stato accostato alla Roma ma la trattativa non è mai stata caldissima. Le priorità in casa giallorossa, anche per via del recupero ormai imminente di Wijnaldum, erano altre. Quindi, in estate, ci potrebbero essere altre squadre a seguire il giocatore: Juventus in primis, che starebbe cercando di mettere di nuovo al centro la linea “azzurra”, ma anche l’Inter di Simone Inzaghi, che sta guardando con interesse al profilo del calciatore.

In poche parole un colpo tutt’altro che semplice, nonostante quelle che sono state anche le dichiarazioni di Frattesi che non ha mai fatto mistero di sognare, un giorno, di tornare dentro Trigoria. Non è detto che questo sogno non si possa realizzare soprattutto se la Juventus dovesse continuare ad avere quei problemi extra campo che l’hanno messa in difficoltà. Sarebbe una concorrente in meno, e anche assai credibile, nella corsa al giocate. Ovvio che sullo sfondo c’è anche la possibilità, per Pinto, di “mollare” del tutto il giocatore e sperare di fare cassa sfruttando quella famosa percentuale sulla rivendita che dalle parti di Trigoria hanno.