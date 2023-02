Calciomercato Roma, incontro positivo: via libera Pinto

Roma, Tiago Pinto ieri è volato in Svizzera per incontrare la Uefa. Ecco il verdetto sul calciomercato dei giallorossi, i Friedkin prendono nota

La finestra di calciomercato invernale in casa Roma ha vissuto una coda legata alla vicenda di Nicolò Zaniolo. L’ex numero 22, oggi nuovo calciatore del Galatasaray, è stato ceduto oltre la chiusura della finestra invernale in Serie A. Il general manager, dopo aver parlato della sessione di riparazione in conferenza stampa, è volato ieri a Nyon per incontrare la Uefa. Sul tavolo del meeting il fair play finanziario ed il rispetto dei paletti dettati dal settlement agreement sottoscritto mesi fa.

Nella giornata di ieri Tiago Pinto, accompagnato da una delegazione della Roma, è volato a Nyon in Svizzera. Il general manager portoghese ha incontrato la Uefa: tema del meeting il rispetto del settlement agreement concordato a settembre con il massimo organo calcistico. Il fair play finanziario, ed i famosi paletti economici imposti dalla Uefa, sono stati temi caldi della conferenza stampa del general manager giallorosso. La sessione di calciomercato invernale ha visto tre uscite in casa Roma, oltre a Zaniolo hanno salutato Eldor Shomurodov e Matias Vina.

Calciomercato Roma, incontro Pinto-Uefa: rispettati i vincoli finanziari

La Roma ha dovuto fornire alla Uefa un aggiornamento finanziario dopo la chiusura della sessione di calciomercato invernale. Un incontro previsto proprio dall’accordo sottoscritto con l’organo che amministra il calcio europeo, e che ha avuto un esito positivo per la società giallorossa.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport la verifica ha avuto un esito positivo per Tiago Pinto e la Roma. La società giallorossa ha dimostrato di aver rispettato i paletti finanziari previsti dall’accordo con la Uefa. Tutti i club finiti nel mirino dell’organo europeo, in tema FFP, sono chiamati a verifiche del genere e ciò dimostra come la Uefa continui a monitorare con rigore le squadre attenzionate dal punto di vista economico. Non cambiano i vincoli imposti dall’Uefa per il club giallorosso, intanto Pinto ha incassato un via libera dopo il mese di gennaio.