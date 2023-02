Lecce-Roma, Baroni non scopre le carte: “Farò delle valutazioni”

Lecce-Roma, le parole di Baroni nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con gli uomini di Mourinho. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei salentini.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lecce-Roma, match in programma alle 18 al “Via del Mare”. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la brutta eliminazione in Coppa Italia rimediata contro la Cremonese e hanno vinto contro l’Empoli. Oggi, come sappiamo, Mourinho non parlerà in conferenza stampa, cosa che invece ha fatto l’allenatore dei pugliesi Baroni.

Oltre che sulle partita di domani, e sulle difficoltà che la sua squadra potrà trovare contro quella di Mourinho, a Baroni sono state fatte delle domande su due elementi che al momento non stanno benissimo, Blin e Maleh, che anche negli ultimi giorni non hanno lavorato con la squadra. Ecco quello che l’allenatore dei giallorossi salentini ha detto.

Lecce-Roma, Baroni non si espone su Blin

Se per quanto riguarda Maleh le possibilità di vederlo in campo sono pochissime se non ridotte allo zero, un discorso diverso va fatto per la mezz’ala che da un poco di tempo soffre per un problema al ginocchio che sì gli ha permesso di scendere in campo negli ultimi impegni, ma non al massimo delle condizioni fisiche.

“Blin è uno dei miei due dubbi: farò delle valutazioni. Noi abbiamo delle regole: chi va forte, gioca. Ne parlerò con lui e con il suo eventuale sostituto. Vediamo”. Insomma, Baroni non si espone e non scopre le carte. Anzi, si trincera dietro quel “farò delle valutazioni”. Questo ovviamente non è un problema per la Roma che in ogni caso sa benissimo di dover fare la propria partita senza pensare più di tanto a quelle che potrebbero essere le assenze del Lecce. I tre punti ai giallorossi, quelli della Capitale, servono come il pane.