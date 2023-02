Lecce-Roma, probabili formazioni: la decisione su Wijnaldum

L’allenatore della Roma sta preparando la squadra in vista della ventiduesima giornata che si giocherà contro il Lecce

Domani alle 18.00 la Roma scende in campo contro il Lecce per la ventiduesima giornata di Serie A. I pugliesi arrivano alla gara senza tre elementi, ovvero Dermaku, Pongracic e Maleh, con i primi due che ieri non hanno preso parte all’allenamento, mentre il secondo ha svolto lavoro differenziato. Oggi ci sarà la rifinitura e questa darà gli ultimi responsi in vista della partita che non si preannuncia molto facile.

Nonostante la posizione in classifica e il fatto che sia una neo promossa, il Lecce ha dimostrato di avere buone qualità, con una difesa molto solida. I gol subiti, infatti, rendono Baschirotto e compagni la settima miglior difesa della Serie A al pari dell’Atalanta. Non sarà il miglior risultato da poter mostrare, ma per una neopromossa è di sicuro un valore aggiunto, che può decidere le partite e la permanenza nella massima serie italiana.

L’attacco, invece, non è dei migliori visto che i 21 gol segnati lo rendono il sesto peggiore in campionato. Non bisogna sottovalutare Marco Baroni, che fino ad ora ha ottenuto buoni risultati con molte delle big. Intanto alla vigilia della gara si sta preparando anche la Roma che si è liberata di Nicolò Zaniolo, diventato ufficialmente un giocatore del Galatasaray.

Lecce Roma, probabili formazioni: le scelte di Mourinho

José Mourinho ha avuto modo di studiare la squadra per decidere la formazione migliore per affrontare i pugliesi nella prossima giornata. Con ogni probabilità, lo schieramento che verrà utilizzato sarà sempre il solito, con la difesa a tre e due trequartisti dietro la punta.

In porta non ci sono ballottaggi e scenderà in campo Rui Patricio come da inizio stagione. Il terzetto di difesa con ogni probabilità sarà formato dai titolari Mancini, Smalling e Ibanez, con Llorente che scalpita per entrare nelle gerarchie. Centrocampo a quattro formato da Zalewski a destra, Matic, Cristante ed El Shaarawy. Il tridente di attacco potrebbe essere formato da Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham. Intanto tra i convocati potrebbe tornare anche Wijnaldum.