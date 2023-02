Champions League, Roma femminile: UFFICIALE, ecco l’avversaria ai quarti

Roma femminile, sorteggiata l’avversaria dei giallorossi per i quarti di finali di Champions League. Ecco con chi se la vedranno le ragazze di Spugna.

Fin qui definire esaltante la stagione della Roma femminile sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. le ragazze di Spugna, infatti, guidano attualmente il Campionato di Serie A grazie ad una continuità di rendimento assolutamente irresistibile. Le capitoline, inoltre, hanno strappato il pass anche per i quarti di finale di Champions League, competizione nella quale vogliono continuare a giocare un ruolo da protagonista.

Da pochi istanti è terminato il sorteggio. Erano tre le squadre con cui la Roma sarebbe potuta essere accoppiata: Arsenal, Barcellona o Chelsea, non potendo affrontare il Wolfsburg già incontrato nella fase a gironi. Alla fine l’urna ha associato alla Roma il Barcellona, che sarà dunque la prossima avversaria della compagine di Spugna.

Quarti di finale di Champions League: sarà Roma-Barcellona

Ricordiamo che sia i quarti di finale che le semifinali si disputeranno in due partite. Essendosi piazzata al secondo posto nel proprio girone, la Roma disputerà la prima partita in casa. La gara d’andata sarà dunque in programma il 21-22 marzo allo Stadio Olimpico, mentre il match di ritorno è fissato per il 29-30 marzo.

Roma-Barcellona, dunque, una gara non banale e dal contenuto tecnico molto elevato, che potrebbe riservare interessanti colpi di scena. Le altre sfide saranno Bayern-Arsenal, Lione-Chelsea e Paris Saint Germain-Wolfsburg.