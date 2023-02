Roma, l’annuncio di Wijnaldum è social: countdown partito

Roma, l’annuncio di Wijnaldum è social: scatta il countdown per vedere il ritorno in campo del centrocampista olandese

Ci siamo. Conto alla rovescia iniziato. Si sentono già le lancette. Sì, Gini Wijnaldum è pronto a tornare. E domani contro il Lecce almeno inizialmente sarà in panchina. Poi, nel corso della ripresa, José Mourinho potrebbe decidere di mandarlo in campo. E lui non vede l’ora.

Sì, l’olandese che la Roma ha preso dal Psg e che Pinto vorrebbe trattenere anche la prossima stagione, scapita. E un post sui social ha infiammato il popolo giallorosso. Oggi, Gini, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto sorridente, un sorriso sereno, di uno di quelli che si è messo alle spalle un momento negativo. E la didascalia che ha accompagnato la stessa dice davvero tutto.

Roma, Wijnaldum scalpita

“I primi minuti di gioco si avvicinano“. Con un emoticon degli occhi col cuore. Sì, Gini, dopo il suo debutto contro la Salernitana nella prima gara di campionato il campo non l’ha più visto. Lo ha riassaporato di nuovo la scorsa settimana ma Mourinho non l’ha ritenuto pronto per mandarlo in campo. Poi il test con la Primavera, la voglia di mettersi del tutto alle spalle l’infortunio, e la certezza di essere tornato.

Qualche minuto, anche in base a come si metterà la partita di domani contro il Lecce, lo Special One glielo potrebbe concedere per quello che senza dubbio si può considerare l’acquisto di gennaio più importante della Roma. Oltre Solbakken, oltre Llorente, loro sì volti nuovi dalle parti di Trigoria. Ma l’impatto che potrebbe avere Wijnadum sulla squadra è qualcosa che i due citati non possono dare. Sì, il conto alla rovescia è iniziato.