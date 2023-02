‘Esonerano‘ Conte prima del Milan: lo hanno detto davvero

Calciomercato Milan e Juve, la richiesta dei tifosi non è passata inosservata: monta la polemica sui social, cosa sta succedendo.

Dopo i due successi ottenuti contro Lazio e Salernitana, la Juventus di Max Allegri se la vedrà con la Fiorentina in una sfida molto importante per i bianconeri, a caccia di risultati.

Il futuro del tecnico livornese è comunque ancora tutto da scrivere, visto che in estate si potrebbe optare per un restyling completo della guida tecnica. Qualora la “Vecchia Signora” non dovesse rendersi protagonista di una seconda parte di stagione esaltante, infatti, Elkann potrebbe entrare nell’ordine di idee di cambiare improvvisamente le carte in tavola. Sotto questo punto di vista il profilo di Conte è stato accostato in svariate circostanza alla compagine bianconera così come al Milan. Nelle ultime settimane, infatti, anche la panchina di Pioli è risultata sotto attacco almeno da un punto di vista mediatico. Intanto Conte sta facendo parlare di sé proprio in questi minuti.

Calciomercato Juve e Milan, tifosi imbufaliti contro Conte: cosa sta succedendo

Il Tottenham ha infatti capitolato 4-1 sul campo del Leicester. Al termine di un match nel quale le “Foxes” hanno fatto il bello e il cattivo tempo, i padroni di casa si sono imposti in maniera netta. La prestazione fornita dagli Spurs non è stata affatto digerita dai supporters del Tottenham, anche perché una settimana fa proprio Kane e compagni erano riusciti a fermare tra le mura amiche il lanciatissimo City di Pep Guardiola. Sicuramente non un ottimo biglietto da visita per il prossimo impegno di Champions contro il Milan, in programma tra tre giorni.

Legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2023, il futuro di Conte è ancora tutto da scrivere. A giudicare dalle reazioni dei tifosi sui social, però, non ci sarebbero grossi dubbi a riguardo. La torcida degli Spurs sta infatti esprimendo tutto il suo disappunto sui social chiedendo a gran voce l’esonero di Conte. Ecco alcuni post:

go home conte — Amet 🫧 (@whitethelane) February 11, 2023

Conte out NOW

Defensive, no heart and gutless to tell son to get out — Venshan 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇳🇮🇱 (@Venshan3) February 11, 2023

Conte out, Mason until the end of the season, Poch in the summer — Jay (@wantedtobejay) February 11, 2023

CONTE OUT — Matt Mole (@MaTtMoLe1988) February 11, 2023

CONTE BALL 😍😍😍😍🤢🤮 Get him out NOW! — KULUSEXY™ 🇸🇪🇺🇦 #StopWar (@MikeHotspur) February 11, 2023

This space is all Conte out — ʜᴇ’ꜱ ᴀ ʏɪᴅᴅᴏ (@C_O_Y_S) February 11, 2023