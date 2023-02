Calciomercato Roma, fa tutto Mendes: ecco il vice Abraham

Calciomercato Roma, dietro la regia di Jorge Mendes può arrivare un nuovo rinforzo offensivo per José Mourinho. L’asse portoghese porta al vice Abraham

Jorge Mendes potrebbe architettare una nuova operazione con la Roma guidata dal tandem lusitano José Mourinho e Tiago Pinto. L’asse tutto portoghese pùo portare il nuovo vice Abraham per lo Special One. Ecco la pista che può accendersi nei prossimi mesi, le manovre del procuratore portoghese più famoso al mondo possono portare ad un nuovo affare dalla Premier League per la squadra giallorossa.

Dall’arrivo di José Mourinho in avanti l’asse tra la Roma e la Premier League è sempre stato caldo in tema di calciomercato. Tiago Pinto ha pescato dal campionato inglese anche l’ultimo arrivato in casa giallorossa. Il difensore spagnolo Diego Llorente è arrivato a Trigoria dal Leeds, ed è solo l’ultimo della lunga lista di affari chiusi in Inghilterra dal general manager portoghese. E l’asse lusitano, con lo Special One e Jorge Mendes alleati, potrebbe portare un nuovo rinforzo in attacco ancora dalla Premier League.

Calciomercato Roma, Mendes porta il vice Abraham: asse con il Wolverhampton

L’attacco giallorosso potrebbe parlare messicano nel futuro, l’asse con Jorge Mendes può rinsaldarsi intorno al nome di Raul Jimenez. Il numero 9 del Wolverhampton sarebbe pronto a lasciare il club inglese a fine stagione. L’affare con i Wolves può decollare con la regia di Jorge Mendes, procuratore dell’attaccante messicano.

Nel Wolverhampton non sembra esserci più spazio per il numero 9, ex Benfica ed Atletico Madrid. Anche la Roma di José Mourinho è stata inserita nella lista delle pretendenti per l’attaccante messicano. La regia di Mendes potrebbe facilitare la nuova operazione in Inghilterra per Tiago Pinto. Secondo quanto riferito dal sito Romapress.net sarebbe stato lo stesso José Mourinho, a sua volta assistito da Jorge Mendes, ad apprezzare l’attaccante proposto proprio dal procuratore portoghese. Nuovo affare in Premier in vista e rinforzo messicano per l’attacco giallorosso. Mendes è pronto a consegnare il vice Tammy Abraham allo Special One.