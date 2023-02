Hanno scelto Mourinho: pazienza finita e addio

Calciomercato Roma, “momento ideale per richiamare Mourinho”. Addio e decisione presa.

I giallorossi si apprestano ad entrare in una fase importante quanto delicata, contraddistinta da una serie di impegni destinati ad avere non poco impatto ed ingerenza su quello che sarà il cammino di Pellegrini e colleghi. Razionalizzata e incassata la triste eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese, la squadra ha sin dalla partita successiva cercato di seguire la strada giusta, al fine di non cestinare quanto di buono fatto in questo primissimo spezzone di 2023.

Al netto di difficoltà non ancora universalmente rientrate, la Roma ha sin dalla gara con il Bologna evidenziato un buon stato di forma, contraddistinto da una resa di gioco più fluida e dall’arrivo di risultati a dir poco importanti, eccezion fatta per il pesante passo falso con i grigiorossi di Ballardini e lo scacco di Napoli arrivato però al termine di una prestazione attenta quanto solida. Il prossimo ostacolo è quello di Lecce, precursore di una serie di impegni ravvicinati sia in Serie A che in un Europa che, alla luce della vittoria in Conference lo scorso anno, non potrà in alcun modo essere sottovalutata.

Calciomercato Roma, “momento migliore per richiamare Mourinho”: la posizione dei tifosi del Chelsea

I tifosi, dal proprio canto, sanno molto bene dell’importanza di questa fase, anche in vista delle necessarie valutazioni che andranno condotte a fine anno, quando Tiago Pinto e i Friedkin dovranno designare la strada da seguire per un progetto catalizzato sotto l’egida e il carisma di Mourinho ormai due anni fa. L’anelito universale è quello al continuare con José, certamente non poco ricercato e la cui posizione potrebbe dipendere anche da obiettivi e visioni del club.

Nulla di certo, ad oggi, se non la serietà e la concentrazione massima di Mourinho e di tutto l’ambiente Roma su un presente che sarà sostrato fondamentale per il futuro. A questa certezza si aggiunga però la consapevolezza della grande ricercatezza di José, il cui possibile terzo ritorno al Chelsea è in queste ore non poco reclamato dai tifosi Blues. Questi alcuni commenti dopo il pareggio per 1 a 1 tra il West Ham e gli uomini di Potter.

“Siamo arrivati al momento di richiamare Tuchel o portare Mourinho a Londra”. “Mandate Potter in Scozia. Bisogna riportare Mourinho a Londra”. “Preferisco il ritorno di Mourinho al vedere ancora Potter sulla panchina fino a fine campionato”. “Mandate via Potter: Mourinho in!”. “Abbiamo bisogno di Mourinho”. “Il momento migliore per richiamare Mourinho”. “Abbiamo bisogno di Mourinho. Che mentalità ha Potter?“.