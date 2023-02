Addio Mourinho e retroscena Zaniolo: annuncio Pinto in diretta

Calciomercato Roma, a tutto Pinto prima del fischio di inizio contro il Lecce. Il gm giallorosso ha toccato l’argomento Mourinho e Zaniolo.

Certamente il nome del 22 è stato uno di quelli in grado di generare le attenzioni principali, alla luce dell’importanza del giocatore nonché di una situazione venutasi a creare in modo quasi improvviso e che certamente non poca ingerenza ha avuto nelle trascorse settimane. Come già fatto più volte, va comunque encomiata la capacità di Mourinho e dei suoi uomini, in grado di compattarsi in un momento delicato, restando concentrati sugli impegni in campionato.

A mercato concluso e con una situazione Zaniolo chiosata con l’allontanamento del giocatore, c’è adesso necessità di restare concentrati unicamente sulle questioni di campo, al fine di continuare degnamente il buon percorso in campionato e inseguire quell’obiettivo piazzamento in Champions League che ha sempre rappresentato uno dei goal principali della società nel corso di questi anni e, in particolar modo, di questa stagione.

Calciomercato Roma, addio Zaniolo e futuro Mourinho: le parole di Tiago Pinto

Troppo importante, infatti, l’approdo tra le prime quattro, come evidenziato più volte dai calciatori e dagli addetti ai lavori, nonché da un Tiago Pinto che, dopo la conferenza stampa di fine calciomercato, ha speso nuove battute ai microfoni Dazn, a pochi minuti dal fischio di inizio di Lecce-Roma.

Queste le sue risposte sul futuro di Mourinho e l’ingerenza della questione Zaniolo sui suoi piani. “Sono accusato di parlare poco. Dopo la sessione abbiamo parlato a lungo anche su Mourinho. Avrei piacere di parlare del Lecce e di Pantaleo Corvino che è mio amico ma mi fate la stessa domanda di mercoledì. Mi sono spiegato bene mercoledì. Non abbiamo bisogno di più pressione: abbiamo un leader in Mourinho e tutti lo riconosciamo e siamo tutti nella stessa barca per portare avanti i nostri obiettivi”.

“Sappiamo ciò che vogliamo ma non è calcio dire che tutto sarà perfetto se andiamo in Champions o che tutti andranno via se non arriviamo tra le prime quattro. È vero che la questione Zaniolo ha bloccato il mercato in entrata ma non voglio continuare a parlare di Nicolò, non possiamo lamentarci, dobbiamo fare il nostro meglio e poi vedere che succede”.