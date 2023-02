Erede Zaniolo, 20 milioni e intreccio col Barca: c’è già l’accordo

Calciomercato Roma, erede Zaniolo dalla Premier: gli ultimi aggiornamenti lo avvicinano sempre di più alla Liga.

Le ultime settimane di gennaio e la primissima parentesi del mese di febbraio ci hanno restituito la consapevolezza di una grande unità e compattezza da parte del gruppo Roma, bravo a non sfaldarsi e a restare unito anche nelle difficoltà. Merito di un mister come Mourinho, non solo mediaticamente istrionico ma anche abilissimo nel gestire situazioni delicate e potenzialmente in grado di sfaldare un gruppo che in questi mesi ha invece sempre rappresentato il punto di forza dei giallorossi.

Per tale motivo, ricordando le asperità legate alla situazione Zaniolo, il bel percorso di Pellegrini assume un sapore ancor più dolce, seppur macchiato da un’eliminazione in Coppa Italia che resta di fatto una delle macchie più importanti di queste settimane e, forse, della gestione Mourinho tutta. Piangere sul latte versato non ha però senso e, soprattutto, non appartiene a costume e mentalità di un allenatore da sempre concentrato su obiettivi e ostacoli presenti sul proprio cammino, senza farsi influenzare troppo da quanto accaduto.

Calciomercato Roma, Zaha tra Atletico e Barcellona: intreccio da 20 milioni

Al contempo, a Trigoria c’è consapevolezza che la vicenda Zaniolo non può certamente passare inosservata. Tiago Pinto è riuscito a gestirla e chiosarla nel modo migliore (se si esclude la soluzione Bournemouth, certo), così come a José vanno riconosciute le su citate capacità di gestione in una parentesi che non poca distrazione avrebbe potuto generare tra le file di una squadra in pienissima corsa per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Resta comunque la consapevolezza, mai celata nemmeno da Tiago, di aver chiosato il calciomercato con l’uscita di un giocatore importante, seppur non più utile alla causa. Chi non è contento di stare in famiglia non serve alla Roma: questo il sugo del pensiero di Mou, ben conscio di avere da questo momento in poi una defezione in rosa alla quale i dirigenti non hanno potuto ovviare per una mera questione di tempistiche.

I discorsi sono rinviati a giugno, dunque, quando è tutt’altro che utopistico un affondo per profili considerati all’altezza per prendere l’eredità del 22. I nomi monitorati in questi tempi sono stati tanti e, nella lista, figura già dall’estate scorsa Wilfred Zaha. L’attaccante del Crystal Palace era stato seguito anche dalla Roma nel 2022 ma il suo futuro, secondo El Gol Digital, parrebbe destinarlo in Spagna.

Senza pensare troppo a discorsi di natura economica, l’ivoriano è alla ricerca di una dimensione che lo premi per la grande resa in Premier, permettendogli di mettersi in gioco con continuità a livelli ancora più alti. L’agente lo avrebbe offerto a diversi club di Liga, tra cui Barcellona e Atletico Madrid. I Colchoneros, in particolar modo, vedrebbero in lui il sostituto ideale di Carrasco, destinato da un tacito accordo preso a gennaio a passare ai blaugrana per circa 20 milioni di euro.