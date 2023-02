Lecce-Roma, Mou ‘promuove‘ Aureliano ma attacca: “Era orribile”

Lecce-Roma, le parole di José Mourinho ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida contro i pugliesi. Ecco quanto dichiarato dal tecnico lusitano.

Al termine di una gara molto combattuta, nella quale la Roma ha avuto la forza di reagire subito all’iniziale svantaggio griffato Baschirotto, gli uomini di Mourinho strappano un punto dalla trasferta del “Via del Mare”. Tanti gli spunti offerti dall’intervento nel post partita dello “Special One” ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

GARA – “Partita difficile, dura. Si vede per il nostro atteggiamento e per la nostra frustrazione negli ultimi minuti che non è il risultato che avremmo voluto. Ma bisogna ammettere che la partita è stata veramente dura, intensa. Il campo era orribile, i calciatori hanno avuto molti problemi nel giocare di prima. Difficile giocare un calcio di qualità. Abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo goal e contro squadre del genere poi ne possono arrivare altri. Ai miei giocatori non dico nulla di negativo né dal punto di vista individuale che sotto il profilo collettivo. Chiaramente non è il risultato che avremmo voluto ottenere, ma non posso dire che sono due punti persi. Abbiamo un punto in più rispetto a quando siamo arrivati qui.”

ABRAHAM e LE OCCASIONI SBAGLIATE – “Abraham ha giocato bene, ha fatto un’ottima partita. L’ultima cosa che dico ai miei è accusare un compagno per un errore individuale. Ha sbagliato, il portiere ha fatto anche buone parate. Va dato credito a loro che sono aggressivi, fortissimi nelle seconde palle. Quando recuperano palla si sente un click di velocità in transizione. L’avversario percepisce la loro aggressività in contropiede. Non sono assolutamente dispiaciuto con i miei.”

REAZIONE AL RISULTATO – “Mi è piaciuto sentire qualcosa nello spogliatoio a fine partite, di gente che non è felice per il risultato. Un punto difficile, per me è fantastico sentire quest’evoluzione nella testa dei miei. Prima qualcuno diceva che in una gara sporca qualche anno fa la Roma non avrebbe guadagnato neanche un punto. Va dato atto a loro che hanno interpretato la loro partita, lottando fino all’ultimo per ottenere questo punto d’oro per loro. Non ci aspettavamo di avere gli stessi punti del Milan giunti a questo punto. Wijnaldum ha giocato i primi dieci minuti, gli manca intensità. Belotti finalmente sta arrivando ad una condizione fisica che gli permette di essere importanti per noi. Giocare tre partite a settimana sarà difficile: sono felice con i ragazzi, verso cui non ho alcuna forma di rammarico per la loro prestazione.

Lecce-Roma, il commento di Mou sulla direzione di gara di Aureliano

Mou ha poi esternato il suo punto di vista in merito anche alla direzione di gara di Aureliano, giudicando positiva la prestazione offerta dall’arbitro:

DIREZIONE ABITRALE – “Ho parlato adesso con Aureliano. Secondo me la partita difficile per la Roma, per il Lecce e per l’arbitro. Partita aggressiva, molto veloce, con contrasti ed aggressività. Match non facile, secondo me ha fatto il suo lavoro. Sicuramente erasecondo giallo per Strefezza che avrebbe potuto cambiare l’andamento della gara. Se non me lo chiedi, non parlo dell’arbitro perché secondo me Aureliano ha fatto del suo meglio e ha lasciato che la gara potesse avere questa bellezza. Qualche volta quando si parla di bellezza nel calcio si parla solo delle meraviglie di un calciatore, Molte volte c’è bellezza anche in partite come queste, con la squadra che vuole vincere a cercare di farlo fino all’ultimo, la squadra più piccola a fare tutto il possibile per avere il suo punto. Secondo me è stata una buona partita.”