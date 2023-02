Formazioni UFFICIALI Lecce-Roma: le scelte di Mourinho e Baroni

Lecce-Roma, di seguito le scelte ufficiali di Baroni e Mourinho per la delicata e affascinante sfida in Salento.

Pur non rappresentando un incontro del tutto altisonante, la sfida tra le due compagini giallorosse sottintende tutta una serie di significati e valenze ben superiori rispetto alla semplice vicinanza cromatica. Basti pensare alla reminiscenza dello scorso anno, quando i salentini di Baroni arrivavano all’Olimpico per affrontare Mourinho in Coppa Italia, distinguendosi per una prestazione che spaventò e preoccupò non poco Pellegrini e compagni.

A ciò si aggiunga il ricordo più recente, risalente allo scorso ottobre, che evoca l’immagine di una vittoria sofferta quanto importante, arrivata grazie al rigore concretizzato da un Paulo Dybala che proprio in quel momento avrebbe di fatto impedito a José di poter contare sulla propria qualità fino alla sfida con il Torino, chiosante lo spezzone stagionale pre-Mondiale in Qatar. Restando al presente, senza dimenticare però della fede giallorossa del portiere Falcone e della sua prestazione super a dicembre 2021 in un Roma-Sampdoria, riportiamo di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, ambedue consapevoli dell’importanza di tale partita.

Lecce-Roma, le formazioni UFFICIALI: così Baroni e Mourinho

La Roma viene dalla vittoria contro l’Empoli, giunta al termine di una settimana non proprio felicissima, apertasi con lo scacco al Maradona contro il Napoli di Spalletti e proseguita con la caduta casalinga contro la Cremonese, costata una semifinale di Coppa Italia che in tanti già iniziavano però a pregustare.

Inutile però piangere sul latte versato: Mourinho ha lasciato intendere come sia necessario continuare a far bene, alimentandosi della fiducia e consapevolezza legata ai quaranta punti ottenuti fino a questo momento in campionato. Lecce-Roma rappresenta anche la prima convocazione in Serie A per Gini Wijnaldum dopo l’infortunio.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham