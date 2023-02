Roma, Wijnaldum non dimentica: “Mi sono sentito di nuovo un calciatore”

Lecce-Roma, le parole di Wijnaldum al rientro in campo: le sensazioni dell’olandese dopo il recupero. L’annuncio.

Il punto conquistato dalla Roma al “Via del Mare” contro il Lecce è stato frutto di una prestazione nella quale gli uomini di Mourinho hanno provato in svariate circostanze a ribaltare a ribaltare l’iniziale svantaggio.

Non è un caso che anche lo Special One nel post partita abbia sottolineato i tanti spunti positivi di una gara nella quale alla Roma è mancata soltanto il guizzo nel finale. Le buone notizie per i giallorossi di certo non mancano, a cominciare dal ritorno in campo di Gini Wijnaldum. L’olandese – gettato nella mischia a circa 10 minuti dalla fine – ha finalmente fatto il suo ritorno a mesi dal grave infortunio alla tibia. Ai microfoni di Sky l’ex centrocampista del Psg non ha fatto nulla per nascondere tutta la sua gioia:

“Sono molto felice. In realtà lo ero già quando ho potuto aggregarmi agli allenamenti del gruppo. Chiaramente all’inizio serviva cautela particolare dopo l’infortunio. Nel momento in cui ho ricevuto la luce verde dal dottore mi sono sentito di nuovo un calciatore. Oggi ancora di più, perché posso giocare ad un livello competitivo.”

Roma, l’annuncio di Wijnaldum sulle sue condizioni dopo il rientro

Wijnaldum ha poi continuato: “Mi sento abbastanza bene. Di sicuro non sono ancora al livello ottimale ma è normale perché per 5 mesi e mezzo mi sono allenato da solo, con tanta corsa ma non è la stessa cosa. Sarà necessario del tempo per tornare ai miei livelli, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a lavorare.”

Un Wijnaldum realistico, felice ma che con grande pragmatismo vuole dare il suo contributo per aiutare una squadra alla quale l’esperienza e l’effervescenza del centrocampista olandese non può che fare bene.