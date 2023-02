Voti Lecce-Roma 1-1, Dybala come re Mida | Tripla bocciatura a sorpresa

Voti Lecce-Roma e pagelle: l’analisi delle prestazioni fornite dagli uomini di Mourinho al “Via del Mare”. Abraham e Dybala sugli scudi.

Da pochi istanti si è chiusa la sfida tra Lecce e Roma. Si prospettava una gara molto equilibrata e ricca di difficoltà per la compagine di Mourinho e così è stato. Al goal di Baschirotto ha risposto Paulo Dybala nella prima frazione di gioco.

Tammy Abraham redivivo. L’attaccante della Roma si muove molto bene su tutto il fronte offensivo: geniale l’assist con il quale l’ex attaccante del Chelsea imbecca El Shaarawy libero nel cuore dell’area di rigore. Movimento da rapace vero quello che gli permette di presentarsi a tu per tu con Falcone, con il quale ingaggia un vero e proprio duello. Il numero 9 della Roma sembra essere un altro calciatore rispetto a quello visto all’opera qualche mese fa. Più libero di testa, capace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità, Abraham ha evidenziato una connessione importante con Dybala, nuovamente implacabile dagli undici metri.

Ogni volta che la “Joya” ha il pallone tra i piedi dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa di pericoloso. L’attaccante argentino svaria molto e riesce a ritagliarsi un ruolo importante nell’economia della manovra. Ancora in ombra Lorenzo Pellegrini, che sciupa almeno un paio di occasioni potenzialmente intriganti.

Lecce-Roma, Dybala top: male Zalewski e Mancini

Male Ibanez. Il difensore brasiliano si lascia anticipare con troppa facilità da Baschirotto in occasione dell’azione del momentaneo vantaggio del Lecce e anche in un altro paio di situazioni non appare cattivo e concentrato.

Non propositivo come suo solito neanche Zalewski, che fa fatica a saltare con continuità l’uomo. Senza infamia e senza gloria le prove di Matic e Cristante che forniscono il loro contributo nelle due fasi. Ecco tutti i voti:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 5; Zalewski 5, Cristante 6, Matic 6 , El Shaarawy 6; Pellegrini 5,5 (’87 Solbakken s.v.), Dybala 7; Abraham 6,5 (’83 Belotti s.v.)