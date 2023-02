Colpo da oltre 100 milioni, addio Juventus: offerta accettata

Calciomercato Juventus, il colpo è da oltre 100 milioni e l’offerta sarebbe già stata accettata. Addio Serie A, anche lui vola in Premier League

I soldi fanno sempre la differenza. Anche in questo caso. Anche se vai a giocare in una squadra che sì sta dimostrando di poter competere con le grandi della Premier League viste quelle che sono le possibilità economiche, ma che di certo non ha almeno sulla carta tutto questo appeal.

Ma davanti ad un bonus alla firma di 12 milioni di euro più un ingaggio che, a quanto pare, si dovrebbe aggirare intorno ai 10 milioni di euro all’anno, allora non ci sono ambizioni che tengono. Il sì è quasi automatico. Ed è quello che, secondo le informazioni riportato da sport.fr avrebbe pronunciato Milinkovic-Savic davanti all’offerta del Newcastle. Come sappiamo il centrocampista serbo ha un contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio e fino al momento non è stato trovato l’accordo per il prolungamento. Più si avvicina giugno e più le possibilità che il giocatore possa essere ceduto diventano importanti, con Lotito che però non sembra avere voglia di mollare la presa. Certo, rifiutare 60 milioni di euro a un anno dalla scadenza sarebbe quasi cervellotico.

Calciomercato Juventus, addio Milinkovic: va in Premier League

Sì, perché sarebbero proprio 60 i milioni di euro che il Newcastle vorrebbe mettere sul piatto per strappare alla Lazio il cartellino del giocatore. Un’offerta quasi irrinunciabile, come detto, visto che si parla di solo 12 mesi prima del possibile addio a parametro zero.

Il centrocampista serbo senza nessuna paura di essere smentiti è stato, ed è ancora, nel mirino della Juventus. La situazione societaria che però si è abbattuta sui bianconeri ha frenato e non poco le cose, con i piemontesi che prima devono cercare di tirarsi fuori, per quanto possibile, dalle tenaglie della giustizia sportiva, e poi possono pensare a quello che potrebbe essere il futuro della squadra. Un futuro che, parliamoci chiaro, non sembra possa essere così roseo viste le indiscrezioni che circolano in queste settimane, con un meno quindici che potrebbe unirsi ad un altro meno venti che la procura federale sarebbe pronta a chiedere. Senza dimenticare, infine, il processo di Torino nell’ambito dell’inchiesta Prisma. Sì, i problemi in questo momento sono altri dentro i bianconeri. E i bianconeri, quelli della Premier League, ne potrebbero decisamente approfittare.