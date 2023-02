Juve-Milan, la decisione è arrivata: il bomber arriva così

Il Milan insegue un attaccante che piace anche alla Juventus ma il colpo è complesso: non vuole abbandonare il suo attuale club.

Il Milan, proprio come la Roma, non ha del tutto tratto grande giovamento dai giocatori acquistati nella scorsa estate. I giallorossi, ad esempio, sono rimasti delusi da Andrea Belotti ed attendono il “vero” Georginio Wijnaldum. I Campioni d’Italia, invece, si attendevano di più da Charles De Ketelaere e Divock Origi.

Il belga, preso dal Bruges al termine di un lungo inseguimento per una spesa complessiva di 36 milioni, ha fatto grande fatica ad inserirsi negli schemi tattici di Stefano Pioli. Per lui, fin qui, appena un assist (datato peraltro il 27 agosto) in 25 apparizioni complessive. Il tecnico, fino a qualche settimana fa, ha provato a difenderlo a spada tratta rimandando ogni valutazione al termine della stagione.

Il quadro, nel frattempo, è diventato ancora più critico per il centrocampista rimasto in panchina (senza essere utilizzato nel derby) e sceso in campo ieri contro il Torino ad 11 minuti dal fischio finale. Male anche l’ex attaccante del belga, che nelle strategie di Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbe dovuto rappresentare il nuovo totem offensivo della squadra. La realtà, invece, si è rivelata diametralmente opposta: 7 partite saltate per infortunio ed appena due gol in 15 apparizioni in Serie A.

Milan, si complica la pista Aubameyang

I rossoneri, alla luce di tutto ciò, ha cominciato a sondare il mercato alla ricerca di qualche rinforzo da ingaggiare al termine della stagione. Nelle scorse ore al Milan era stato accostato il nome di Pierre-Emerick Aubameyang: una pista che ha diverse chance di concretizzarsi.

La punta, stando a quanto riportato dal ‘Telegraph’, ha intenzione di restare ai Blues fino al termine della stagione e provare a tornare ad essere uno dei principali punti di forza dei londinesi. Aspettative che lo hanno spinto negli ultimi giorni a dire “no” al Los Angeles Fc ma che, per il momento, cozzano con la strategia del club e del tecnico Graham Potter. Il Chelsea, infatti, a gennaio ha acquistato un gran numero di punte che, di fatto, hanno ridotto drasticamente il minutaggio di Aubameyang. L’allenatore, dal canto, oltre ad escluderlo dalla lista Champions non lo ha impiegato nell’ultimo match di Premier pareggiato con il Fulham. Il Milan, in ogni caso, resta alla finestra. La stessa cosa farà la Juventus, che a giugno dovrà valutare la posizione di Dusan Vlahovic finito nel mirino di varie squadre della Premier League.