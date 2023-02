Calciomercato Roma, messaggio alla Premier: accordo e firma ufficiale

Calciomercato Roma, dalla Germania arriva il comunicato ufficiale: ha firmato fino al 2027. Ecco tutti i dettagli dell’accordo.

Il pareggio maturato contro il Lecce, pur frenando la cavalcata dei giallorossi, non può essere assolutamente considerato in modo negativo dalla Roma. Dybala e compagni hanno creato diverse occasioni per passare in vantaggio e ribaltare completamente la contesa. Soltanto un provvidenziale Falcone ha detto di no all’incedere dei capitolini, in grado di creare almeno 5 nitide palle goal.

Una delle poche note stonate è stata la prova offerta da Ibanez, imperfetto in occasione del goal subito. Anche Mancini non ha convinto a pieno, sebbene siano state davvero poche le occasioni concesse dai giallorossi. Il riferimento al reparto difensivo ci permette di spostare l’attenzione su quelle che potrebbero essere le prossime mosse della Roma sul mercato. Con l’addio di Kumbulla che sembra prendere sempre più piede con il passare delle ore, Pinto vorrebbe regalare a Mou un nuovo innesto con il quale implementare il reparto.

Calciomercato Roma, Hincapié rinnova con il Bayer Leverkusen: ora è ufficiale

Fermo restando che l’obiettivo principale della Roma resta il rinnovo di contratto di Chris Smalling, i giallorossi stanno tastando varie situazioni. Evan N’Dicka è uno dei nomi sulla lista del GM giallorosso ma chiaramente non l’unico. In passato, infatti, anche la Roma ha monitorato con interesse la situazione legata a Piero Hincapié.

Il centrale ecuadoriano del Bayer Leverkusen ha calamitato l’attenzione di diversi club di Premier League a suon di prestazioni importanti. Il Chelsea a il Tottenham avevano a lungo sondato la possibilità di acquistare il difensore sudamericano del Bayer. Il club tedesco, che ha rispedito al mittente anche offerte da 25 milioni di euro, ha sempre considerato incedibile il proprio gioiello a gennaio, a meno di offerte eclatanti. Posizione confermata dalla nota apparsa sul sito ufficiale del Bayer Leverkusen, con il quale si rende noto il rinnovo del contratto di Hincapié fino al 2027.

Contratto prolungato di un anno, dunque, rispetto alla “vecchia scadenza”. Ecco l’annuncio diramato sui profili ufficiali: “Il Bayer 04 Leverkusen ha prolungato anticipatamente il contratto del nazionale ecuadoriano Piero Hincapie. Il 21enne ha firmato un contratto con il club della Bundesliga valido fino al 30 giugno 2027. Il contratto di lavoro originale di Hincapie è durato fino all’estate del 2026.”