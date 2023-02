Calciomercato Roma, irrompe Guardiola: nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, sta facendo impazzire mezza Europa a suon di prestazioni importanti: anche il Manchester City in corsa. Le ultime dall’Inghilterra.

Come ammesso da Tiago Pinto nel corso di un’intervista rilasciata pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida con il Lecce, la partenza ritardata di Nicolò Zaniolo ha inevitabilmente rallentato il mercato in entrata della Roma.

Il GM giallorosso è stato costretto per causa di forza maggiore a rinviare il colpo in attacco con il quale rimpolpare la batteria di esterni a disposizione di José Mourinho. Nel caso in cui Zaniolo avesse accettato la corte del Bournemouth chiaramente la Roma avrebbe avuto il tempo e la forza economica per sferrare l’assalto decisivo ad uno dei tanti obiettivi presenti nell’agenda capitolina. I giallorossi, però, continuano a monitorare diverse piste con la volontà di ritagliarsi un ruolo importante nel corso delle prossime settimane. Uno dei nomi circolati nei giorni scorsi in orbita Roma è quello di Daichi Kamada, per il quale la Roma avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi.

Calciomercato Roma, anche il City sulle tracce di Kamada: lo scenario

Mettere le mani sul gioiello nipponico dell’Eintracht Francoforte, però, non sarà affatto facile. Legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023, il jolly offensivo classe ’96 ha diversi estimatori in giro per l’Europa pronti a darsi battaglia. Kamada ha infatti impreziosito la sua stagione mettendo all’attivo – fino a questo momento – ben 13 reti e 5 assist. Testimonianza tangibile della grande crescita che sta caratterizzando l’esplosione del trequartista nipponico, che può ricoprire diversi ruoli dell’attacco.

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati da Tottenham e Bayern Monaco allo scopo di tastare il terreno, nelle ultime ore anche il Manchester City si sarebbe fatto vivo, muovendo i primi passi. I Citizens vogliono puntellare ancora la trequarti con un innesto di qualità e sarebbero intrigati all’idea di piazzare l’affondo decisivo per Kamada, che in termini di costi e di proiezioni future potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare.