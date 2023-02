Calciomercato Roma, Modric non lo nasconde: messaggio diretto al Real

Calciomercato Roma: l’annuncio a sorpresa di Luka Modric che non si nasconde più e manda un messaggio diretto al Real Madrid

Luka Modric è uno dei calciatori più eleganti e più tecnici del panorama internazionale. Nonostante l’età è uno dei pilastri del Real Madrid, con il quale ha vinto tutto ciò che c’era da vincere e della nazionale croata, che ha portato ad una storica finale dei mondiali persa poi contro la Francia.

Sin dal suo “esordio” nel calcio che conta con la maglia del Tottenham ha sempre dimostrato di essere un calciatore “speciale”, di una caratura superiore e lo ha accertato riuscendo anche a vincere uno storico pallone d’oro, arrivato dopo l’ennesima Champions League messa in bacheca.

Quello che è sempre stato un ottimo rapporto tra il calciatore e le Merengues rischia di vacillare, soprattutto a causa del suo contratto ormai prossimo alla scadenza.

Non è chiaro cosa voglia fare il Real con lui, complice soprattutto l’età il centrocampista potrebbe essere tra i partenti nonostante risulti ancora uno dei protagonisti della rosa del Madrid.

Calciomercato Roma, Modric non si nasconde: messaggio diretto al Real

La carta d’identità di Luka Modric dice 9 settembre 1985, ovvero quasi 38 anni di età, eppure Luka è ancora uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo, come dimostra il fatto che il suo ruolo nel Real non venga tutt’oggi messo in discussione.

Tuttavia Florentino Perez già in estate ha cominciato a tutelarsi per quando si concretizzerà l’addio del talento croato, portando a Madrid giovani fenomeni del calibro di Tchuameni e Camavinga, pagati a peso d’oro dalla società.

Il primo si è arrivato per una cifra vicino ai 100 milioni, bonus compresi, mentre per il cartellino del secondo sono stati spesi ben 31 milioni di euro dopo sole 71 partite con il Rennes. Ecco perché vista l’età di Modric un suo addio non verrebbe accolto con troppo dispiacere dalla società, che anzi si alleggerirebbe di uno stipendio importante come il suo.

Nel frattempo i blancos hanno alzato un altro trofeo, ovvero il mondiale per club, celebrato dal centrocampista attraverso queste parole: “Questo club mi rende molto felice. Campioni del Mondo. Hala Madrid”.

Un modo il suo per giurare amore a questi colori, nella speranza di riuscire ad ottenere un ultimo rinnovi di contratto che gli consentirà di continuare questa avventura, se così non fosse però potrebbe accordarsi a 0 con un altro club visto che il suo contratto è in scadenza in estate.