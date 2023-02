Calciomercato Roma, messo alla porta dal tecnico: ora Pinto gongola

Calciomercato Roma: il giocatore viene messo alla porta dall’allenatore e Pinto adesso sogna il grande colpo per soddisfare mister Mourinho.

José Mourinho è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, un uomo diretto e dal carattere forte, di quelli che ami o odi, come dimostra la spaccatura tra i tifosi divisi tra chi lotterebbe per sempre al suo fianco e chi invece chiede a gran voce la sua testa.

Nonostante ci sia chi non ne apprezzi il gioco oppure i toni non si può negare quanto di buono abbia già fatto su questa panchina, riportando un trofeo a Roma che mancava da più di 10 anni. La Conference League è il primo trofeo europeo della storia giallorossa e probabilmente senza un uomo come Mourinho in panchina sarebbe potuta rimanere soltanto un sogno.

Nonostante gli oltre 20 trofei il portoghese ha sempre fame di vittorie, come dimostra anche attraverso gli sforzi richiesti alla società sul mercato, simbolo appunto di un’incredibile voglia di continuare a scrivere la storia.

Tiago Pinto lavora senza sosta per cercare di venire incontro alle sue richieste, come fece in estate riuscendo a portare nella capitale calciatori del calibro di Dybala e Wijnaldum. Il gm giallorosso pare avere un altro colpo in canna, ecco di chi si tratta.

Calciomercato Roma, il giocatore messo alla porta: Tiago Pinto gongola

Non sono pochi i calciatori non ritenuti all’altezza della causa giallorossa da José Mourinho. Tra di loro figurano i nomi di Eldor Shomurodov, Matias Vina e soprattutto Rick Karsdorp. I primi due sono stati ceduti in prestito rispettivamente al Bournemouth e allo Spezia, mentre l’olandese si trova ancora a Roma.

Si è parlato di un reintegro, che però potrebbe essere più una sorta di “tregua” fino alla fine della stagione, soprattutto visto che Tiago Pinto tra i vari profili che sta seguendo spunta proprio il nome di un laterale destro.

Si tratta di Alvaro Odriozola, terzino destro in forza al Real Madrid, nonché ex conoscenza della nostra Serie A, dove ha vestito la maglia viola della Fiorentina. Secondo quanto riportato da “El Nacional” il giocatore non rientrerebbe più nel progetto tecnico dei Blancos e potrebbe rappresentare una soluzione low cost per sostituire l’olandese.

Lo spagnolo ha un contratto con il Real fino al 2024, dunque un prestito potrebbe essere la soluzione migliore per la Roma, che potrebbe così testare il giocatore prima di investire su di lui