Calciomercato Roma, ritorno dopo cinque anni: gode anche Pinto

Calciomercato Roma, il ritorno dopo cinque anni è possibile. In questo modo gode anche Pinto che avrebbe una concorrente in meno

Se Monchi, adesso direttore sportivo del Siviglia, nella Capitale non ha lasciato un buon ricordo, potrebbe aiutare invece la società giallorossa la prossima stagione. E come direte voi? In un semplice modo, mollando quelli che sono gli obiettivi di Pinto e che si intrecciano con quelli della squadra andalusa.

Uno di questi è il colpo a parametro zero che riguarda N’Dicka, difensore dell’Entraicht Francoforte in scadenza di contratto che ha deciso di non rinnovare il suo accordo con il club tedesco e che sta cercando una sistemazione per la prossima stagione. Il suo profilo, in tempi non sospetti, è stato accostato alla Roma in diverse occasioni. Anche se, la concorrenza, più passa il tempo e più diventa accesa. Ma c’è una novità, secondo le informazioni che questa mattina vengono riportate da EstadioDeportivo.com che riguarda appunto il Siviglia, un altro club interessato al francese. Monchi, infatti potrebbe cambiare obiettivo, cercando di riportare cinque anni dopo Lenglet.

Calciomercato Roma, il Siviglia molla N’Dicka

Il difensore adesso al Tottenham è di proprietà del Barcellona ma nei piani di Xavi non rientra proprio. E questo Monchi lo sa bene, e annusa quello che potrebbe essere un colpo per la retroguardia di Sampaoli. In questo modo, ovviamente, non avrebbe nessun senso cercare di prendere anche N’Dicka, con Pinto che nella corsa al difensore avrebbe una concorrente in meno.

Ecco quindi che l’intreccio si potrebbe materializzare: un intreccio che riguarda la Roma con Pinto che potrebbe sorridere ringraziando quello che è stato uno dei suoi predecessori all’interno di Trigoria. Ecco, in questo modo, Monchi forse riuscirebbe a fare scattare un sorriso sul viso dei tifosi giallorossi. Che non lo ricordano con tutto questo piacere…