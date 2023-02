Calciomercato Roma, niente rinnovo e sostituto scelto: la strada è spianata

Calciomercato Roma, niente rinnovo e sostituto che sembra già stato essere scelto. Strada spianata per Pinto

Strada spianata per Pinto per il colpo a zero? Difficile dirlo del tutto adesso, ma la situazione nei prossimi mesi si potrebbe decisamente sbloccare soprattutto per le informazioni che arrivano dalla Germania e che riguardano il Real Madrid.

Ma andiamo con ordine, riportando quello detto da Sky Sport Germania che sottolineano come i Blancos di Carlo Ancelotti che ieri si sono laureati campioni del Mondo abbiano in mente, per la prossima stagione, il colpo grosso nel reparto avanzato. Anche lui è stato campione del Mondo con la maglia della Francia: parliamo di Coman, esterno con un passato anche al Psg e alla Juventus che sarebbe entrato nel mirino di Florentino Perez per la prossima stagione. E questo non fa altro che confermare quello che è uscito fuori nelle ultime settimane: la differenza tra domanda e offerta con Asensio per il rinnovo del contratto del maiorchino.

Calciomercato Roma, strada spianata per Asensio

Sì, ancora l’accordo per il prolungamento del contratto con il calciatore in scadenza non è stato trovato e più passa il tempo più la situazione sembra aver preso una via ben precisa: un addio in questo momento appare assai possibile e Asensio potrebbe liberarsi a parametro zero. Mettiamo le cose in chiaro, non è sicuramente un colpo facile visto che il giocatore chiede 6 milioni di euro all’anno, ma i rapporti ottimi che ci sono con Mendes, suo agente, potrebbero in un certo qual senso agevolare anche la situazione.

Vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane e soprattutto se ci saranno degli sviluppi Coman-Real Madrid. Qualora ne arrivassero ci sarebbero pochi dubbi. Asensio saluterebbe quasi certamente i Blancos. E Pinto, alla questione, guarda con molto interesse.