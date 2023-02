Calciomercato Roma, telenovela infinita Ziyech: ennesima ‘puntata’

Calciomercato Roma, la telenovela che riguarda Ziyech si arricchisce di una nuova puntata. Ecco quello che potrebbero succedere la prossima estate

Nel momento in cui la Roma ha capito, lo scorso mese di gennaio, che Zaniolo non aveva nessuna intenzione di giocare, ancora, con la maglia giallorossa addosso, ha cercato non solo di cedere il giocatore ma anche di cercare un sostituto dell’ormai ex numero 22. E Pinto, durante l’ormai consueta conferenza stampa di chiusura delle trattative, ha detto chiaramente che un profilo era già stato individuato.

Le indiscrezioni dei giornali hanno parlato di Traore, l’esterno del Sassuolo che poi è passato al Bournemouth, club rifiutato da Zaniolo, ma ci sono pochi dubbi che i giallorossi hanno cercato anche Ziyech, il marocchino del Chelsea, che era già a Parigi a gennaio ma che poi è tornato indietro per degli errori nella documentazione. Insomma, è rimasto ai Blues anche se di spazio ne avrà poco vista la campagna acquisti mastodontica fatta dalla società londinese. E a giugno un suo addio appare scontato. La Roma potrebbe tornare sul giocatore e su questo ne siamo certi, ma l’ex Ajax potrebbe entrare nel mirino anche di altri club. Dalla Spagna, adesso, si vocifera anche del Barcellona.

Calciomercato Roma, anche il Barcellona su Ziyech

Sì, anche i catalani secondo quanto scritto da fcbarcelonanoticias.com sarebbero sulle tracce del giocatore. Che già, scrivono, si sarebbe proposto al club di Xavi. Insomma, il futuro dell’esterno offensivo, accostato in Italia anche al Milan, è ancora tutto da scrivere con la Roma che guarda con molto interesse alla vicenda.

Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi con la certezza assoluta che un attaccante di livello dalle parti di Trigoria dovrà arrivare per forza. L’addio di Zaniolo ha lasciato una casella libera, non chiusa almeno per ora da Solbakken che ha bisogno di tempo per riuscire ad entrare nei meccanismi di Mourinho. E Ziyech piace. Eccome.